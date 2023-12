Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Wiecie, jak jest, iż w końcu pracujecie w korpo. Jak tylko przychodzi koniec listopada albo grudzień, to wtedy każde korpo zaczyna udawać, iż wie, co się będzie działo w jego branży w kolejnym roku. To o tyle bezpieczna działalność, iż na koniec tego kolejnego roku nikt już o tym nie będzie pamiętał, co więcej: nikt nie będzie pamiętał, że powinien o czymś takim pamiętać. A żeby to zweryfikować, to ho, ho. Zapomnijcie.