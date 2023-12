Moda w oparach marketingu

Gwiazdy należą teraz już nie tylko do przemysłu filmowego, zawłaszczył je także biznes mody i urody. To on decyduje, co gwieździe wolno, a czego nie wolno. Znana twarz sprzeda wszystko, co będzie firmować własną piękną twarzą.

Po zaminowanym poletku branży fashion poruszam się od dawna, ale jakoś udało mi się szczęśliwie prześliznąć obok świata celebrytów. Ocierałam się o nich, ale bliższy kontakt został mi oszczędzony. Nie było okazji, sama się nie rwałam. Jednak parę razy się zdarzyło; zostałam dopuszczona do wysokiego majestatu aktorek celebrytek. W celu wywiadu. Przeważnie z okazji premiery filmu, w którym gwiazda miała wystąpić, a sprawę załatwiał, umawiał, organizował producent filmu. W tej branży nic nie dzieje się spontanicznie. Procedury wywiadów są ściśle ustalone. Jak wyglądają, zapewne mogliby dużo ciekawiej opowiedzieć dziennikarze zajmujący się filmem. Jeśli ktoś myśli, że dziennikarz przeprowadza wywiad w przytulnej kawiarni, pokoju hotelowym, może nawet w domu gwiazdy (to już kompletne science fiction), to jest – jak się obecnie mówi – w „mylnym błędzie”. Moje doświadczenia: dziennikarze wyznaczeni do wywiadu zbierają się godzinę wcześniej w sali konferencyjnej np. eleganckiego hotelu (gdzie dana osobistość zajmuje apartament prezydencki) na tzw. przygotowanie. Przekąski, drinki, owoce. Luźne rozmowy.