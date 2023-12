Gliński: Prezes PAP wystosował dramatyczny apel

Trwa polityczna awantura o władzę w mediach publicznych. Decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza dotychczasowy prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz został odwołany ze stanowiska. Na jego miejsce MKiDN powołał Marka Błońskiego. Jednak wielu ekspertów wskazuje, że decyzja Sienkiewicza była bezprawna, w związku z czym to Surmacz nadal jest szefem PAP.

Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski stoją na stanowisku, że odwołanie władz mediów publicznych jest nielegalnymi działaniami, podobnie jak wyłączenie nadawania TVP Info.

"Dramatyczny apel"

Były szef MKiDN Piotr Gliński przekazał w mediach społecznościowych informację o apelu prezesa PAP Wojciecha Surmacza.

"Prezes PAP W. Surmacz wystosował 15 min temu dramatyczny apel do 500 dziennikarzy na całym świecie! (w tej chwili już 75 z nich odebrało tego maila).Apel opisuje próbę siłowego i bezprawnego przejęcia PAP przez obecną władzę i terroryzowania wolnych mediów i dziennikarzy w Polsce" – napisał Gliński w serwisie X.

twitter

Kto prezesem PAP?

Wcześniej Surmacz wydał oświadczenie, w którym apelował do pracowników agencji "o powstrzymanie się od akceptowania wszelkich poleceń i decyzji, podejmowanych przez Pana Marka Błońskiego".

"Wbrew jego zapewnieniom, nie jest on powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PAP S.A. zgodnie z obowiązującym prawem” – napisał w swoim oświadczeniu.

Wojciech Surmacz wyraził stanowisko, że to on jest pełnoprawnym prezesem zarządu. Przywołał w tym kontekście ustawę o PAP i wpis do KRS. Dodał, że cały czas ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki i zapewnia, że wszyscy pracownicy agencji dostaną wypłaty zgodne z zaplanowanym harmonogramem.

Czytaj też:

Rada Mediów Narodowych powołała nowego prezesa TVP. To znany dziennikarzCzytaj też:

"Zmieni się jedno. Obiecuję wam". Czyż zwrócił się do polityków PiS