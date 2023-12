Morawiecki: Dziś już nie ma apeli o dymisję i rozdzierania szat

Wojsko poinformowało, że w piątek w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał "niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju".



Sprawę skomentował w mediach społecznościowych były premier. "Niepokojące informacje napływają do nas z okolic Tomaszowa Lubelskiego, gdzie najprawdopodobniej spadł niezidentyfikowany obiekt, który wleciał na terytorium Polski. Dziś w nocy trwał szturmowy ostrzał terytorium Ukrainy przez Rosję" – wskazuje Mateusz Morawiecki

Polityk PiS odniósł się do przeszłości, gdy rakietę odnaleziono (za rządów PiS) w okolicach Bydgoszczy. "Politycy obecnej koalicji bezpardonowo wykorzystywali takie sytuacje do walki politycznej. To było nieodpowiedzialne i szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa. Dziś już nie ma apeli o dymisję, rozliczenia i rozdzierania szat. To kolejny przykład, że priorytetem dla Polski musi być to, co zawsze było najważniejsze dla rządu PiS- bezpieczeństwo naszego terytorium i obrona polskich granic!" – podkreśla Morawiecki.

Tusk zwołał odprawę ws. naruszenia przestrzeni powietrznej RP

W związku z informacjami o naruszeniu przestrzeni powietrznej RP, premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministra obrony, dowódców wojskowych oraz szefów służb. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, w piątek o godz. 12:00 w KPRM odbędzie się odprawa premiera Donalda Tuska z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą i dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciejem Kliszem.

W spotkaniu wezmą również udział szefowie służb specjalnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Rafał Syrysko), Służby Wywiadu Wojskowego (Dorota Kawecka) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Jarosław Stróżyk).

Z kolei Kancelaria Prezydenta poinformowała, że dziś na godz. 13 zaplanowano pilną naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, ministra obrony Kosiniaka-Kamysza oraz generałów Kukuły i Klisza.

