LGBT w sojuszu z Hamasem?

Olly jest popularnym na Wyspach aktorem i wokalistą. Jego kariera muzyczna zaczęła się w 2010 roku, kiedy dołączył do popularnego zespołu Years&Years. W roku 2015 zespół zdobył nagrodę BBC Sound of 2015, później zaś wielokrotnie pojawiał się na czołowych miejscach brytyjskich list przebojów.

Olly Alexander jest także jednym z brylujących w brytyjskiej branży muzycznej homoseksualistów. Już w latach szkolnych nie ukrywał on swoich preferencji, za co spotkać go miały liczne prześladowania ze strony nietolerancyjnych rówieśników. Przypłacić je miał licznymi zaburzeniami psychicznymi, z którymi walczył następnie w ramach licznych, wieloletnich psychoterapii. Leczył się na bulimię, depresję, ataki paniki, samookaleczenia i wiele innych zaburzeń, wynikających rzekomo ze "zinternalizowanej homofobii" i podświadomej nienawiści do samego siebie. O traumatycznym dorastaniu Olly wielokrotnie opowiadał dziennikarzom, był także bohaterem wyprodukowanego przez BBC filmu dokumentalnego pod tytułem "Growing up Gay".