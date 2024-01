Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Of kors chodzi o zamiar zlikwidowania zadań domowych.

Wywołało to duże poruszenie u znakomitej części społeczeństwa, gdyż znakomita część społeczeństwa posiada w rodzinie dziecioosoby i tym samym nagle stanie w konieczności zajęcia się nimi po szkole. Wcześniej można było bąbelka zagonić do książek i zeszytów, a teraz kłopot. Zostają Netflix, zajęcia dodatkowe lub oddanie „na trochę” do dziadków.