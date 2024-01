Błaszczak: Petru pełni rolę zwiadu koalicji 13 grudnia

Poseł klubu Polska 2050 – Trzecia Droga Ryszard Petru zaapelował do koalicji rządzącej. – Przejdźmy do realizacji programu gospodarczego – wezwał polityk na antenie Radia Zet.

"Nie możemy sobie na to pozwolić"

Ryszard Petru uważa, że ceny prądu nie powinny być zamrożone do końca 2024 r. – Co do zasady, nie możemy sobie pozwolić na to, że cały czas państwo dopłaca do cen. Aczkolwiek nie jestem zwolennikiem pełnego uwolnienia, bo szok cenowy byłby zbyt wysoki. Czyli musimy jakoś płynnie dochodzić do uwolnienia cen po tym półroczu, w którym są zamrożone. I tutaj bym nie chciał wchodzić w szczegóły, bo to jest przedmiot dyskusji na poziomie rządu, ale (...) nie możemy mieć sytuacji, w której państwo do wszystkiego dopłaca – zaznaczył polityk Polski 2050. Jak zauważył, gospodarka nie powinna funkcjonować na zasadzie szoków i wstrząsów.

Przypomnijmy, że na początku grudnia Sejm uchwalił ustawę o zamrożeniu cen energii do 31 czerwca 2024 r. Za było 247 posłów, przeciw – 1, wstrzymało się – 197. Poprawka klubu PiS wydłużająca okres ochronny do końca roku została odrzucona. Wcześniej przyjęto kilkanaście poprawek, w tym tę dotycząca objęcia ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

Błaszczak uderza w Petru

Na słowa posła Polski 2050 zareagował przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. "Trzymając się terminologii wojskowej, Ryszard Petru pełni rolę zwiadu koalicji 13 grudnia. Jego niby autorskie pomysły są tak naprawdę planami rządu. Donald Tusk wypuszczając go do mediów bada grunt i reakcje społeczeństwa. Petru zapowiadał już wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+, teraz zapowiada rezygnację z zamrożenia cen energii. Należy się spodziewać, że oba pomysły zostaną wkrótce wprowadzone w życie" – napisał.

