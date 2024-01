Biejat o Hołowni: Bardzo niepokojące, że do tej pory nie znalazł na to czasu

W zeszłym tygodniu klub Koalicji Obywatelskiej złożył poselski projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Szczegóły przedstawiła Monika Rosa, która prowadziła konsultacje społeczne z organizacjami kobiecymi na temat zmian w prawie. KO chce wprowadzić możliwość dokonania aborcji do 12. tygodnia ciąży. Podobne rozwiązanie postuluje od dawna Lewica, sprzeciwia im się jednak współtworząca koalicję Trzecia Droga.Dopuszczalność przerywania ciąży dzieli obecną koalicję rządzącą.

Magdalena Biejat z partii Razem podkreśla, że oczekuje od Szymona Hołowni większego zaangażowania w sprawie "praw kobiet".

– O aborcji, o prawach kobiet rozmawiać musimy. Tego oczekują nasze wyborczynie, tego oczekują kobiety, które doprowadziły do tego, że ten rząd w ogóle zaistniał. Zwracam uwagę, że bardzo niepokojące jest również to, że pan marszałek Hołownia do tej pory nie znalazł czasu, żeby spotkać się z przedstawicielkami organizacji, które pomagają kobietom, które pracowały z nami przez ostatnią kadencję, żeby wypracować dobre projekty ustaw, które mogłyby regulować tę sprawę. Brakuje dialogu na ten temat – stwierdziła w Polsat News.

Biejat chce debaty

Biejat domaga się "prawdziwej debaty" w sprawie aborcji. Jak podkreśla, powinny w niej brać udział przede wszystkim kobiety. Jak dodaje, w pierwszej kolejności jest zainteresowana "dekryminalizacją aborcji".

– Zachęcam do tego, żeby zorganizować prawdziwe wysłuchanie publiczne w Sejmie, żeby zaprosić różne strony, które będą chciały o aborcji rozmawiać, przede wszystkim kobiety, których to dotyczy i wreszcie doprowadzić do prawdziwej debaty i do prawdziwej dyskusji nad tymi projektami. Bo te projekty powinny przejść przez Sejm. Powinniśmy mieć prawo zobaczyć, kto jest gotów podnieść za nimi rękę i przynajmniej kwestię dekryminalizacji aborcji możemy uchwalić i możemy nakłonić prezydenta, żeby to podpisał – powiedziała poseł.



