Zełenski ugiął się pod presją Zachodu. O co chodziło?

Prezydent Wołodymyr Zełenski na jakiś czas zawiesił dymisję Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Walerego Załużnego ze względu na naciski ze strony wyższego dowództwa wojskowego i partnerów międzynarodowych. O sprawi donosi "The Times” opisując wydarzenia, które rozegrały się w poniedziałek w nocy.

Odwołanie Załużnego

Według starszych oficerów ukraińskich, z którymi rozmawiali dziennikarze gazety, Zełenski wezwał Załużnego na bezpośrednie spotkanie i poprosił generała o rezygnację. Kiedy Załużny odmówił, Zełenski zapowiedział, że podpisze dekret o jego zwolnieniu.

"Załużny wrócił do biura i poinformował swoich zastępców, że został zwolniony. Następnie były minister i były zastępca przekazał tę wiadomość na portalach społecznościowych. Pakuję się – powiedział Załużny jednemu z funkcjonariuszy, który pytał go o pogłoski o jego rezygnacji” – pisze "The Times”.

Źródła gazety potwierdzają informację "The Economist”, że Załużnemu zaproponowano stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ten jednak odmówił.

Źródła podają, że po tym, jak sprawa trafiła do mediów, wyższe dowództwo wojskowe oraz partnerzy międzynarodowi, w tym USA i Wielka Brytania, wyrazili swoje obawy wobec decyzji Zełenskiego i przekazały je do Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

Według plotek miejsce Załużnego rzekomo zaproponowano szefowi wywiadu wojskowego Ukrainy Kyrylowi Budanowowi i dowódcy Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandrowi Syrskiemu. Jednak obaj najwyraźniej odrzucili tę ofertę, co rzekomo zmusiło Zełenskiego do ostatecznej rezygnacji z planów zwolnienia Załużnego.

BBC wskazuje, że w obecnych okolicznościach dymisja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych wydaje się jedynie kwestią czasu. Podobno liczba nieporozumień między Zełenskim a Załużnym osiągnęła punkt krytyczny. Prawdopodobnie nie jest to tylko kwestia odmiennych poglądów na temat działań bojowych, ale różnic osobistych i braku zaufania między nimi.

Czytaj też:

Nowe informacje o Załużnym. Nieoficjalnie: Odmówił ZełenskiemuCzytaj też:

Informacja o Załużnym wywołała poruszenie wśród Ukraińców. MON zabrało głos