Ks. prof. Bortkiewicz: Działania Sienkiewicza mają charakter ideologiczno-bolszewicki

DoRzeczy.pl: Do mediów wyciekła lista podmiotów, m.in. fundacji i mediów, które chce sprawdzić minister Bartłomiej Sienkiewicz. Na liście znajduje się m.in. tygodnik "Do Rzeczy" oraz wiele organizacji kościelnych. Jak ksiądz ocenia ten fakt?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Moim zdaniem ta lista w sposób drastyczny pokazuje profil działań ministra kultury, ale też innych ministerstw, bo słyszymy zapowiedzi tego, co się będzie działo. Działania te mają charakter ideologiczny, a nawet bolszewicko-ideologiczny. To jest walka radykalna i drastyczna z podmiotami, które działają na rzecz kultury, bronią jej, a robią to, zachowując tożsamość chrześcijańską. W tym jest sedno sprawy. Jeżeli jakiś podmiot jest wykreślany z uwagi na chrześcijańską tożsamość to mamy do czynienia z obnażeniem najgorszego profilu czekistowskiego. Bolszewicy w taki sposób walczyli z kulturą religijną. To jest w tym wszystkim najgorsze.

Z drugiej strony najpewniej pieniądze popłyną do organizacji LGBT. To będzie jasne postawienie się po jednej ze strony?

Możliwe, że tak. Już wspomniałem, że oprócz ministerstwa kultury mamy zapowiedź od innych ministrów, że organizacje LGBT otrzymają wsparcie. Odbyło się w Sejmie nawet spotkanie z przedstawicielami tych organizacji. Pani minister Katarzyna Kotula wprost zapowiedziała działania wprowadzające w życie cele głoszone przez Strajk Kobiet. W ten sposób odrzuca się wartość życia, prawdy, małżeństwa i rodziny. Natomiast wprowadzana będę zasady zaprzeczające tym wartością.

Kaleta: Rząd Tuska będzie realizował politykę gender