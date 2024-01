Szydło: Właśnie po to Komisji Europejskiej jest w Polsce potrzebny Tusk

– Proszę państwa rzeczywiście w naszym kraju koalicja 13 grudnia dokonuje destrukcji państwa prawa. To jest przysłona, za którą odbywają się bardzo groźne dla przyszłości naszego kraju procesy, na które Donald Tusk i koalicja 13 grudnia wyraża zgodę – stwierdził Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie.

Polityk stwierdził, że przede wszystkim chodzi o trzy nowe podatki. – Wpływy z tych podatków będą skierowane bezpośrednio do budżetu UE kosztem państw członkowskich, przede wszystkim kosztem Polski – dodał poseł PiS.

Sprawa dotyczy podatku od handlu emisjami, podatek od śladu węglowego i podatek od zysku korporacji.

Szydło: Po to KE potrzebuje Tuska

Beata Szydło, była premier a obecnie europoseł, zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym ostrzega, że decyzja Tuska dotycząca nowych podatków przysporzy gospodarstwom domowych w Polsce "gigantycznych kosztów".

"Donald Tusk, dzięki swojemu nowemu telewizorowi za 16,5 tys. zł, może śledzić w Kancelarii Premiera przekaz usłużnych stacji tv, które wspólnie milczą o jego zgodzie na nowe unijne podatki. Tusk zgodził się na poniesienie przez Polskę i Polaków gigantycznych kosztów, a wszystko w imię dalszego marnowania zasobów na coraz bardziej szaloną politykę klimatyczną" – napisała w serwisie X, odnosząc się do dzisiejszej informacji o zakupie nowego telewizora do siedziby kancelarii premiera.

Zdaniem Szydło, nowe podatki to sposób Komisji Europejskiej, by "wydusić z państw członkowskich pieniądze potrzebne do załatania dziur w brukselskim budżecie".

"Odpowiedzią na marnowanie miliardów euro, ma być wydawanie kolejnych miliardów. W dodatku nowe podatki oznaczają dalsze pozatraktatowe ograniczanie suwerenności państw członkowskich Unii. Właśnie po to Komisji Europejskiej jest w Polsce potrzebny Tusk" – wskazała.

