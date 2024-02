Program "Laptop dla ucznia" zagrożony? "Chęci są, ale nie ma pieniędzy"

W rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24 Krzysztof Gawkowski został zapytany, czy rząd Donalda Tuska zamierza kontynuować realizację programu, w ramach którego do uczniów klas IV szkół podstawowych trafiły laptopy.

– Bałagan i wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o rozliczanie programu z 2023 r., to jest najmniejsze, o czym można powiedzieć, że się wydarzyło. Pieniędzy nie było, wydawano je na kredyt, nie wiadomo co się z nimi stało i jak je wykorzystywano – odpowiedział wicepremier i minister cyfryzacji. – Nie wiadomo jak kupowano laptopy, jaka była ich redystrybucja – dodał.

Gawkowski: Nie ma pieniędzy

Dopytywany, czy w budżecie państwa są pieniądze na zakup laptopów, Gawkowski odparł: – Nie ma. Ani pieniędzy z Unii Europejskiej nie ma, dlatego że zakwestionowano wydatki z 2023 r., ani w budżecie ich nie zabezpieczono, więc ta opowieść, że wszystko zabezpieczono w budżecie, to też kłamstwo. – Jesteśmy w dialogu międzyresortowym. Resort edukacji odpowiada za jedną część, a my za część zakupową – przekonywał.

– U mnie chęci są, ale jak nie ma pieniędzy i są problemy z tym jak to rozliczyć, to dziś mogę powiedzieć, że jest więcej znaków zapytania niż przestrzeni, aby to robić. Chciałbym to robić, ale nie jestem przekonany, że jesteśmy w stanie ten program zmodelować tak, aby czwartoklasista, jego rodzic, ale też nauczyciel byli zadowoleni z tego programu – powiedział wicepremier.

Bezpłatne laptopy dla uczniów

Program "Laptop dla ucznia" to rządowa inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

Działanie jest realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Według założeń urząd obsługujący ministra ds. informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

Czytaj też:

Laptop z rządowego programu w lombardzie. Interwencja policji