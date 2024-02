Kto sprzedaje Rosji sznur?

W dwa lata od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę okazuje się, że sprzedaż przetworzonej rosyjskiej ropy naftowej do Wielkiej Brytanii wyniosła w roku 2023 ponad pięć milionów baryłek. Zgodnie z podanymi przez BBC wyliczeniami, same tylko dochody podatkowe Kremla uzyskane ze sprzedaży produktów ropopochodnych do Zjednoczonego Królestwa wyniosły znacznie ponad 100 milionów funtów. BBC jest korporacją publiczną kontrolowaną przez rząd, trudno więc przypuszczać, by obliczenia te były przez nią jakkolwiek zawyżone. Bardziej prawdopodobna jest raczej sytuacja odwrotna.