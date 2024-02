Sikorski: Trójkąt Weimarski może dużo zdziałać

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu Trójkąta Weimarskiego ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec. Tematem rozmów była m.in. kwestia dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją. Sikorski powiedział, że Europa musi wypełnić swoje zobowiązania wobec Kijowa, który potrzebuje w tej chwili pieniędzy oraz broni i pocisków.

– Spotykamy się w momencie dramatycznym, ale przez to i wzniosłym. Bo znowu mamy wojnę w Europie, dyktatora, który dał sobie sam prawo decydowania o tym, kto może być narodem, a kto nie. O tym czy wolno czy nie wolno zmieniać siłą granicę w Europie i który kłamstwem, demagogią próbuje Ukrainę najpierw zniewolić, a potem podbić, a UE i sojusz atlantycki rozbić – stwierdził szef polskiego MSZ.

Minister podkreślił, że Ukraina musi otrzymać od państw UE wsparcie, zarówno finansowe, jak i wojskowe. Kluczową sprawą są w tej chwili dostawy amunicji.

Trójkąt Weimarski

Sikorski powiedział, że Trójkąt Weimarski to "bardzo udana formuła". Przypomniał, że Niemcy to największa gospodarka na kontynencie, podczas gdy Francja to mocarstwo nuklearne i członek stały Rady Bezpieczeństwa ONZ.

– Ma też tę wrażliwość południa Europy, a Polska największym krajem z tych 10, które przystąpiły do UE 20 lat temu, a dzisiaj jedynym krajem UE, który jest sąsiadem tak Rosji, jak i Ukrainy i w związku z tym potrzebujemy siebie nawzajem. UE jest w pełni sobą, kiedy oddycha dwoma płucami – wschodnim i zachodnim. Dlatego uważam że Trójkąt Weimarski, który dzisiaj reaktywujemy, może dużo zdziałać – powiedział.

Tusk w Paryżu i Berlinie

Również w poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

– To chyba tutaj w Paryżu najdobitniej brzmią słowa z "Trzech muszkieterów" Alexandra Dumasa: "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", un pour tous, tous pour un – powiedział Tusk po francusku do Macrona.

– To są słowa i to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej, NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski, moich rodaków – stwierdził.

