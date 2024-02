Prezydent do rządu: Proszę działać i się nie wahać

W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie Rady Gabinetowej, zwołane przez prezydenta. Obok Andrzej Dudy i jego współpracowników, udział w nim biorą m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Chcę, abyśmy dziś rozmawiali o wielkich inwestycjach, które są w trakcie realizacji – budowaniu w Polsce elektrowni atomowej, ale także i innych, które musimy realizować, w tym w ramach naszych zobowiązań. Chciałbym, abyśmy także porozmawiali o budowaniu CPK. Uważam tę inwestycję za strategiczną w kontekście bezpieczeństwa, także militarnego. Tematem będzie również modernizacja polskiej armii, realizacja umów, które są już zawarte, a także i kolejnych oraz rozwój infrastruktury portowej, czy farm wiatrowych. To są kwestie fundamentalne dla rozwoju Polski i zależy mi na tym, aby to zostało zrealizowane. Ludzie chcą, aby Rzeczpospolita się rozwijała i była bezpieczna – mówił prezydent, inaugurując posiedzenie.

Dyskusja o strategicznych inwestycjach

Andrzej Duda wskazał, że chciałby rozmawiać także o rozwoju farm wiatrowych i energetyki jądrowej. – To są ogromne inwestycje. Chciałem zapytać, jak państwo to postrzegacie. Uważam te wszystkie kwestie za fundamentalne dla rozwoju Rzeczpospolitej. Absolutnie kluczowe jest, żeby te rozwiązania zostały zrealizowane Chciałem, żebyście mi państwo powiedzieli, jak postrzegacie te inwestycje, jak widzicie dalszy harmonogram realizowania tych inwestycji – wyjaśniał.

– Nie chodzi o to, że ja uważam, że wszystko było idealnie. Wszyscy twardo stąpamy po ziemi: nic mnie nie powinno zaskoczyć. Jeżeli państwo uważacie, że coś było źle, że były nieprawidłowości, to trzeba to zmienić, ale nadal realizować te projekty. Proszę działać i się nie wahać – zaapelował prezydent do ministrów.

Prezydent zapewnił także, że w realizacji projektów, o których mówił, rząd będzie miał jego wsparcie. – Proszę podejść do tego na spokojnie, roboczo. Mam nadzieję, że wolą nas wszystkich jest to, żeby postęp Rzeczpospolitej postępował – podsumował Andrzej Duda.

