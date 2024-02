Co dalej z CPK? Poseł KO pyta, czy w Polsce nie zabraknie cementu

Obecnie w Polsce trwa dyskusja nt. CPK. Czy rząd Donalda Tuska ma zamiar kontynuować inwestycję? Głosy, które do tej pory płynęły z obozu władzy były sprzeczne. Tymczasem Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko kwestia rozwoju infrastruktury, lotnictwa komercyjnego i przemysłowego, ale też sprawa bezpieczeństwa. CPK stanowiłoby bowiem dogodny i przystosowany punkt przerzutowy wojsk i sprzętu NATO w razie ataku na Polskę od wschodu.

W debacie co chwila padają argumenty na rzecz budowy CPK. Tymczasem strona przeciwników inwestycji jest wyraźnie mniej aktywna. Czasem przeciwko realizowaniu projektu padają także osobliwe argumenty.

"Megalomański projekt"

Małgorzata Niemczyk to poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przeskalowanych Inwestycji i Przymusowych Wywłaszczeń. W rozmowie z Wirtualną Polską na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego polityk z Łodzi przekonywała, że to projekt megalomański, a dyskusja nad jego zasadnością powinna "rozpocząć się nie teraz, a w momencie planowania przez PiS".

Jej zdaniem wzmożenie opinii publicznej, która w ostatnich tygodniach coraz mocniej domaga się, jeśli nie wprost budowy CPK, to przynajmniej rzeczowej dyskusji, to element kampanii wyborczej przed kwietniowym głosowaniem do władz samorządowych.

– Temat CPK jest tak bardzo teraz nagłaśniany, bo ma wywołać zamieszanie przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia. PiS-owi na tym zależy, bo PiS chce robić kampanię na micie partii prorozwojowej. A tak naprawdę bardzo boi się audytów wszędzie, w tym także w CPK i tego, co z nich wyjdzie – powiedziała.

W Polsce zabraknie cementu?

W końcu poseł KO wskazała, że budowa CPK może doprowadzić do niekorzystnych zmian na rynku mieszkalnictwa. Dlaczego? Otóż realizacja tak wielkiego projektu (oraz innych w tej skali zaproponowanych przez poprzedni rząd) może doprowadzić do braku cementu na rynku.

– Nie wiem, czy gdybyśmy wszystkie te projekty, którymi mamiła ekipa PiS, rozpoczęli, to by nam w Polsce cementowni wystarczyło. Czy wystarczyłoby nam materiału do innych inwestycji, np. budowy mieszkań, sal szkolnych czy sportowych? Ile wtedy wynosiłaby cena metra kwadratowego mieszkania? Ta inwestycja, CPK razem z KDP, zassie wszystko z rynku. Ekipy, sprzęt, produkty, półprodukty, materiały… Tymczasem nie widziałam żadnych analiz na ten temat – wskazała Niemczyk.

