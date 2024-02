"To była dobra dyskusja". Szef MSWiA o Radzie Gabinetowej

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Gabinetowej. W spotkaniu udział wzięli m.in. premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po posiedzeniu prezydent Duda podkreślił, że celem, który przyświecał mu, aby zwołać Radę Gabinetową, było "jasne określenie, że inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny i budowa elektrowni atomowej, mają dla Polski charakter fundamentalny".

– To była dobra dyskusja w tej części niejawnej. (...) Tematy, które były poruszane na Radzie Gabinetowej, były zarysowane w tej agendzie, którą zaproponował pan prezydent Duda, dot. ważnych inwestycji – skomentował na antenie TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Minister koordynator służb specjalnych prowadzi głęboką kwerendę"

W poniedziałek europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza zawiadomił prokuraturę w związku z rzekomym użyciem Pegasusa przeciwko byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – przekazało nieoficjalnie RMF FM.

Byli szefowie CBA i MSWiA Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik zaprzeczyli jakoby takie zdarzenie miało miejsce i nazwali medialne doniesienia "bzdurami" i "fejkami".

– To są rzeczy, o których ja całościowo nie wiem – stwierdził Marcin Kierwiński zapytany, ile osób było inwigilowanych Pegasusem. – A nawet jakbym wiedział, to nie mógłbym się z państwem tymi informacjami podzielić, bo to są informacje tajne. Natomiast z tego co wiem minister koordynator służb specjalnych prowadzi bardzo głęboką kwerendę dot. tego, w jaki sposób i wobec kogo Pegasus był używany – dodał.

