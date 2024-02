Bosak spotka się z prezydentem Dudą. Wiemy, o czym będą rozmawiać

O spotkaniu prezydenta z wicemarszałkiem poinformował Marcin Mastalerek w rozmowie z RMF FM. Spotkanie jest zaplanowane na godzinę 11.

– Prezydent zaprosił Krzysztofa Bosaka ws. resetu konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu zwrócił się do Andrzeja Dudy na piśmie, drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte – poinformował szef gabinetu prezydenta.

Idea resetu konstytucyjnego, którą proponuje Konfederacja, miałaby polegać na wprowadzeniu poprawek do ustawy zasadniczej, które pozwolą zażegnać spór prawny wokół najważniejszych instytucji, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy.

– Widzę duże zainteresowanie naszym pomysłem resetu konstytucyjnego. Politycy wszystkich opcji poza PiS mówią, że należy rozważyć ten pomysł i także prezydent Duda jest otwarty na te rozmowy. Nie mamy złudzeń – nie będzie chętnych do ustępstw, a każda partia będzie chciała wpisać swoją agendę. Potrzebujemy rozsądnego kompromisu po to, żebyśmy nie żyli w chaosie prawnym, by nie powiedzieć anarchii – mówił Bosak na antenie radiowej Jedynki.

Chaos prawny w Polsce

W związku z działaniami nowej władzy w państwie powstał chaos prawny – sąd oddalił wniosek ministra Sienkiewicz zarówno w kwestii dokonania wpisu nowych członków rady nadzorczej TVP, jak i następnie ws. likwidacji TVP.

Jednakże chaos pogłębia się w całym systemie sprawiedliwości. Rząd nie uznaje sędziów zasiadających obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie uznaje Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz zapowiada już odwołanie części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których też nie uznaje.

Donald Tusk uzasadnia konieczność prowadzenia czystek tym, że walczy z "pisowskim okupantem Polski".

Prezydent będzie odsyłał wszystkie ustawy koalicji Tuska do TK?

Prezydent Andrzej Duda zdecydował pod koniec stycznia o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r., ale z jednoczesnym skierowaniem jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej. To samo dotyczy dwóch innych ustaw, które podpisał (ustawy okołobudżetowej i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Z komunikatu Kancelarii Prezydenta wynika, że identyczne decyzje zapadać będą przy ewentualnym podpisywaniu jakichkolwiek kolejnych ustaw trafiających na biurko głowy państwa. Powód? Uniemożliwienie udziału w głosowaniach Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu, których prezydent ułaskawił i uważa za pełnoprawnych posłów na Sejm.

