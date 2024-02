Poseł PO mówi o "przestępstwach" wokół CPK. Horała zabrał głos

Obecnie w Polsce trwa dyskusja nt. CPK. Czy rząd Donalda Tuska ma zamiar kontynuować inwestycję? Głosy, które do tej pory płynęły z obozu władzy były sprzeczne. Tymczasem Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko kwestia rozwoju infrastruktury, lotnictwa komercyjnego i przemysłowego, ale też sprawa bezpieczeństwa. CPK stanowiłoby bowiem dogodny i przystosowany punkt przerzutowy wojsk i sprzętu NATO w razie ataku na Polskę od wschodu.

Kierzek-Koperska pisze o "aferze CPK"

Tymczasem poseł Platformy Obywatelskiej Katarzyna Kierzek-Koperska opublikowała ostry wpis, w którym nie kryje sceptycyzmu wobec projektu. Polityk pisze wprost o "aferze CPK" i defraudacji publicznych środków.

"Zastanawiam się ile jeszcze odkryjemy w aferze CPK jeśli pan Marcin Horała nie śpi, nie pracuje tylko myśli o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Żaden sondaż dziś już nie cofnie dokonanych defraudacji, zaniedbań i przestępstw na majątku publicznym. Spokojnie, nie chodzi tutaj o to co przed nami, a o to co działo się wokół spółki CPK i to z pewnością ujawnimy" – napisała polityk.

twitter

Do sprawy odniósł się sam Horała, który za rządów Zjednoczonej Prawicy pełnił funkcję pełnomocnika rządu w sprawie CPK.

"Uprzejmie proszę o sprecyzowanie: czy Pani poseł twierdzi, że dopuściłem się defraudacji i przestępstw? Tak czy nie? W razie odpowiedzi Tak, poproszę od razu adres do doręczeń" – napisał poseł.

CPK to nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Czytaj też:

Tusk o CPK: Wszystkie ekspertyzy stawiają inwestycję pod znakiem zapytania Czytaj też:

Ten sondaż da Tuskowi do myślenia? Polacy zdecydowanie za