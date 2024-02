Kamera TP-LINK TAPO C520WS

Nasze testy. Gadżety I Bardzo szeroki zasięg widzenia, jasny obiektyw, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, prosta konfiguracja i niezły stosunek ceny do jakości – to największe zalety nowej obrotowej kamery wi-fi do monitoringu chińskiej marki TP-link.

Niewielkie, dobrze wykonane urządzenie przeznaczone jest do montażu na zewnątrz (klasa szczelności to IP 66). To ciekawy model dla tych, którzy chcą mieć baczenie na różne części ogrodu, ale nie chcą zamieniać swej nieruchomości w twierdzę z kilkoma kamerami. Urządzenie jest bowiem wyposażone w funkcję obrotu o 360 st. oraz pochyłu o ponad 130 st. Kamerę z Internetem można połączyć bezprzewodowo (poprzez wi-fi) lub przewodowo kablem Ethernet.