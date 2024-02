Agenci zdemaskowani, jeden się wciąż ukrywa

Pierwszym takim agentem jest komisarz do spraw rolnictwa UE, pan Janusz Wojciechowski. Jarosław Kaczyński odkrył nagle, że w Peerelu pan Wojciechowski należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, czyli do partii satelickiej PZPR. W dodatku pan Wojciechowski popierał entuzjastycznie zielony ład jako korzystny podobno dla polskich rolników, a teraz, mimo wezwań Naczelnika, nie chce się podać do dymisji. Jak widać – agent wrażych sił jak nic. Dobrze, że Jarosław Kaczyński go wykrył z właściwą sobie przenikliwością.