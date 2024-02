Został skrzywdzony po wyjściu z więzienia? RPO o sprawie Tomasza Komendy

Tomasz Komenda nie żyje. Informacja o jego przedwczesnej śmierci obiegła media w minioną środę. Mężczyzna niesłusznie skazany za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki spędził w więzieniu 18 lat. Po opuszczeniu zakładu karnego i uniewinnieniu otrzymał blisko 13 milionów złotych odszkodowania. Wydawało się, że będzie to początek jego nowego życia. Nie jest to jednak takie proste.

RPO zabrał głos ws. Tomasza Komendy

Jak bowiem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, osoby wychodzące z więzienia są często pozostawiane same sobie.

– Nachodzi mnie refleksja, że w Polsce nie ma odpowiednich ram prawnych i społecznych odnoszących się do tzw. pomocy postpenitencjarnej – podkreślił w programie Fakt Live.

Według RPO, państwo nie wyciąga do nich ręki. – Mam na myśli zarówno aspekt opieki psychologicznej, psychiatrycznej, jak też takiej szansy na nowe życie: na znalezienie nowego miejsca pracy i ułożenie sobie życia społecznego – wymieniał.

Wiącek nie wykluczył, że sprawa Komendy wymaga przyjrzenia się pod tym kątem. Wskazał, że państwo nie tylko powinno wypłacać odszkodowania, ale też umożliwić skrzywdzonemu człowiekowi powrót do społeczeństwa.

18 lat za niewinność. Sprawa Tomasza Komendy

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie 2017 i 2018 roku, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda opuścił zakład karny w połowie marca 2018 r.

W maju 2018 r. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Decyzja Sądu Najwyższego oznaczała uchylenie wcześniejszego prawomocnego wyroku 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Trzy lata później sąd przyznał mężczyźnie blisko 13 mln złotych odszkodowania za lata niesłusznie spędzone w zakładzie karnym.

Na podstawie historii Komendy powstał film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka, który wszedł na ekrany kin w 2020 roku.

