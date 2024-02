Tusk przypomniał wystąpienie Orbana. "Zapisał się w mojej pamięci"

W Pradze trwa szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4) z udziałem premiera Donalda Tuska, a także szefów rządów Czech, Słowacji i Węgier – Petra Fiali, Roberta Ficy i Viktora Orbana. Tematami rozmów są bezpieczeństwo energetyczne, strategiczna agenda Unii Europejskiej i zapobieganie nielegalnej migracji.

Podczas wspólnej konferencji prasowej, Donald Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka ma niezwykle trwałe fundamenty. – Gdzieś u narodzin tej grupy był wspólny opór przeciwko sowieckiemu imperium i obecności rosyjskich wojsk w naszych krajach. Wszyscy mieliśmy w pamięci osobistej albo historycznej tę nadzwyczajną solidarność pomiędzy naszymi narodami – mówił.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Tusk: Jestem umiarkowanym optymistą

Donald Tusk przypomniał przemówienie premiera Węgier. – Viktor Orban dobrze wie, że zapisał się w mojej pamięci swoim słynnym pierwszym wystąpieniem, kiedy mówił, że zagłosowałby chętnie na rząd, którego pierwszym zadaniem będzie wyprowadzenie wojsk sowieckich z Węgier. To był rok 1989. Wszyscy mieliśmy wtedy podobne marzenia i mam nadzieję, że nic się w nas nie zmieniło – powiedział.

– Dzisiaj testem na naszą współpracę są nasze działania w Unii Europejskiej, bo o przyjaźni między narodami nie musimy zapewniać. One są oczywiste i ugruntowane. W końcu premierzy, prezydenci się zmieniają, a narody są przywiązane o wiele bardziej do trwałych więzi niż politycy – stwierdził szef polskiego rządu.

– To, co jest podstawą Grupy Wyszehradzkiej, to co zapisaliśmy w naszej deklaracji i w naszych sercach, to dzisiaj powinno mieć zastosowanie do naszej wspólnej polityki wobec Ukrainy. Jak wiecie, tu są trochę różne podejścia, ale rozmawialiśmy o tym, jak można wspólnie działać na rzecz Ukrainy jako ofiary napaści rosyjskiej. Po tej rozmowie myślę, że jest możliwe zbudowanie przynajmniej fragmentarycznie takiej wspólnej pracy na rzecz pomocy Ukrainie – dodał.

– Chciałbym żebyśmy wspólnie pracowali nad tym, aby przynajmniej część spraw była w naszej wspólnej agendzie i po dzisiejszym spotkaniu jestem umiarkowanym optymistą – zaznaczył premier Tusk.

Czytaj też:

Szwecja dołączy do NATO. Jest zgoda parlamentu WęgierCzytaj też:

Jest nowy prezydent Węgier. Wcześniej był szefem Trybunału Konstytucyjnego