Amerykańska Polonia przeciwko eskalacji wojny na Ukrainie. Ważny apel do Dudy i Tuska

12 marca prezydent Duda i premier Tusk przylecą do Waszyngtonu celem spotkania się z prezydentem USA Joe Bidenem. Ich wizyty oczekuje również amerykańska Polonia, która wystosowała z tej okazji specjalne oświadczenie przesłane do Polskiej Agencji Prasowej. Polonia sprzeciwia się głębszemu zaangażowaniu Polski w trwającą wojnę.

Oświadczenie Amerykańskiej Polonii: Pokój, nie wojna

Autorzy pisma wyrazili nadzieję, że ta krytycznie ważna wizyta wzmocni wizerunek Polski jako orędownika normalizacji stosunków europejskich i kluczowego rzecznika nowej architektury bezpieczeństwa w Europie opartej na pokoju i współpracy.

Oświadczenie podpisało kilkanaście ważnych osobistości Polonii, w tym kierownictwo Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Strategicznej (PASI), Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii Południowej oraz w New Jersey, a także przedstawicieli Związku Narodowego Polskiego w stanie Nowy Jork oraz osoby ze świata biznesu, nauki, prawników i dziennikarzy.

Kierunek – deeskalacja

Przedstawiciele Polonii mają nadzieję, że Polska poprowadzi świat w kierunku deeskalacji wojny na Ukrainie i rozwiązania na drodze negocjacji. Podkreślają, że Europa potrzebuje nie wojny, ale pokoju.

"Wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana" – podkreślają.

Polonia ostrzega przed eskalacją konfliktu i zauważa, że Rosja wyraźnie sygnalizuje determinację, aby wykorzystać w konflikcie wszelkie możliwości militarne, jakimi dysponuje, co musi być poważnie brane pod uwagę i uwzględniane przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków eskalujących konflikt.

Ostrzeżenie przed skutkami wikłania się w wojnę

"Konsekwencje eskalacji konfliktu, za którą opowiadają się i do której dążą niektórzy przywódcy europejscy, mogą mieć bardzo tragiczne skutki dla Polski i świata. Wzywamy polskich polityków, aby powstrzymywali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb, które ilustrują niestety wyłącznie ich niemożność realistycznej oceny rzeczywistych możliwości Polski w sytuacji faktycznej konfrontacji militarnej" – piszą przedstawiciele Polonii.

Polonia, jako Amerykanie polskiego pochodzenia, wyraża gotowość, by wspierać i służyć pomocą prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi w ich działaniach na rzecz wzmocnienia i utrzymania polskiego potencjału odstraszania militarnego. Sprzeciwia się natomiast głębszemu zaangażowaniu Polski w wojnę, której nie dałoby rady wygrać, a która mogłaby doprowadzić do ostatecznego zniszczenia Polski.

Apel o wzywanie do pokojowego rozwiązania konfliktu

"Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu" – konkludują w oświadczeniu przedstawiciele organizacji Polonii USA.

