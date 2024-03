Były premier: Jak Hołownia jest taki bojowy, to niech jedzie na front

O fragment wystąpienia Szymona Hołowni, który podczas partyjnej konwencji grzmiał ze sceny, że "wgnieciemy Putina w ziemię" byłego premiera zapytał w Radio ZET Bogdan Rymanowski.

Miller: Infantylna niedojrzałość

– To jest bardzo rozczarowujące i to jest świadectwo infantylnej niedojrzałości pana marszałka – stwierdził europoseł.

– Pan marszałek jest infantylny? Jest niedojrzały? – dopytywał dziennikarz.

– Tak. Ja nie słyszałem podobnych słów ze strony żadnego szefa parlamentu w państwach Unii Europejskiej, czy NATO – powiedział były polski premier.

– Ale to jest takie zwykłe odezwanie bojowe. Dlaczego marszałek ma tego nie mówić? – ironizował Rymanowski.

– To jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do legionu międzynarodowego na Ukrainie i niech jedzie na front – odparł Miller.

Zapytany, czy słowa Hołowni mają jakieś znaczenie w dyplomacji, Miller powiedział, że bezpośredniego znaczenia nie ma, ale dużo mówi o wypowiadającym takie słowa. Przypomniał też, że Hołownia nie jest już showmenem tylko formalnie rzecz biorąc drugą osobą w państwie.

Cztery konkretne pytania do Hołowni

Komentując tyradę marszałka Sejmu publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha zwrócił uwagę, że gdyby miał szansę na wywiad z Hołownią, to zadałby mu kilka konkretnych pytań.

Co w praktyce ma oznaczać, że "wgnieciemy Putina w ziemię"? Jakim kosztem to "wgniecenie", zwłaszcza kosztem dla Polski, miałoby się odbyć? W jaki konkretnie sposób miałoby się odbyć? Co miałoby nastąpić w Rosji po "wgnieceniu" Putina w ziemię

– Tutaj opadają ręce – powiedział Warzecha, dodając, że marszałka Sejmu obowiązuje nie tylko szczególna odpowiedzialność za słowa, ale również roztropność.

– Rządzący powinni być roztropni – powinni pamiętać, że odpowiadają nie za siebie, i nie realizują własnej ambicji, nie mają prawa podbechtywać własnej próżności, co ewidentnie pan Hołownia robi, tylko odpowiadają za państwo i za obywateli tego państwa – powiedział Warzecha.

