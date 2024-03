Nikita Kołogriwyj to jeden z najzdolniejszych rosyjskich aktorów młodego pokolenia. W serialu „Słowo pacana”, który jest niezwykle popularny nie tylko w Rosji, ale również np. na Ukrainie, wcielił się w rolę Kaszczeja – szefa młodzieżowej bandy, odsuniętego od władzy przez „opozycję”, niezadowoloną z jego „rządów”. Teraz on sam wplątał się w zabawną, albo raczej groteskową, historię, związaną z walką polityczną w jego kraju. Choć oczywiście mówienie o walce politycznej w kontekście wyborów, których wynik jest znany jeszcze przed ogłoszeniem ich daty, to swego rodzaju nadużycie semantyczne.