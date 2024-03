Suwerenna Polska: Tusk zrobił z prokuratury biuro do gangsterskich porachunków

W czwartek posłowie Suwerennej Polski zorganizowali w Sejmie konferencję prasową na temat postępowania prowadzonego przez prokuraturę ws. wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. We wtorek i w środę służby przeszukały dom oraz mieszkanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wkroczono także do mieszkań innych posłów Suwerennej Polski, a także do zgromadzenia Sercanów. Kilka osób zostało zatrzymanych.

Jaki: Gangsterskie porachunki PO

Patryk Jaki bardzo krytycznie ocenił obecne władze w kontekście funkcjonowania prokuratury. – Od czasu, kiedy Tusk i Bodnar przejęli władzę w Polsce to jest coś niebywałego, niesłychanego w III Rzeczypospolitej. Oczywiście, widzieliśmy już wiele rzeczy, szczególnie na początku lat 90., gdzie działały różne gangi, nie przejmując się żadnymi ustawami. Natomiast to, co dzieje się w tej chwili, przekracza już wszelkie możliwe granice – powiedział europoseł.

– W tej chwili Tusk zrobił z prokuratury swoje prywatne biuro Platformy Obywatelskiej do gangsterskich porachunków, najpierw w sposób gangsterski zajął pomieszczenia prokuratury i to trzeba przypomnieć, że w tej chwili prokuratura działa bez upoważnień, legalnych upoważnień, ponieważ – jeszcze raz przypominam – do odwołania prokuratura krajowego potrzebna była zgoda prezydenta. Oni nie mogli odwołać prokuratora krajowego w związku z tym zajęli gabinety siłą i wszystkie ich decyzje w związku z tym są nieważne – powiedział Patryk Jaki.

– To jest upadek państwa. To, co się w tej chwili dzieje i chcę żebyście państwo wiedzieli, że my to wszystko bardzo dobrze dokumentujemy i będą nasze bardzo konkretne działania w tej sprawie – zapowiedział.

Zawiadomienie do prokuratury ws. prok. Wrzosek

Głos zabrał także poseł Sebastian Kaleta. – W związku z tym, że włamano się do domu ministra Ziobro w taki sposób jakiekolwiek ustalenie, które twierdzi, że poczyniono na miejscu prokuratura czy służby jest do obalenia. Właśnie po to są gwarancje procesowe przy przeszukaniu, żeby każda czynność, która została przeprowadzona była wiarygodna. Tej wiarygodności w tej czynności nie ma i równie dobrze można powiedzieć, że znaleziono dowody w domu ministra Ziobro dowody na to, że Elvis Presley żyje. To jest taka sama waga, ponieważ bodnarowcy włamali się do domu ministra Ziobro i mogli cokolwiek tam podrzucić, co sobie życzyli – powiedział Sebastian Kaleta na konferencji prasowej w Sejmie.

Kaleta ocenił, że od wielu tygodni trwa siłowe przejmowanie prokuratury. – Widzimy, że doprowadziło do utworzenia z urzędów prokuratorskich prywatnych biur politycznych porachunków Tuska, Bodnara, Giertycha, pani Wrzosek – przekonywał parlamentarzysta.

– Po napadzie na dom ministra Ziobry wychodzą kolejne szczegóły kompromitujące tę grupę żądnych krwi polityków, którzy tylko w prywatnym interesie próbują kreować sztuczne, wydumane afery, których nie ma. Najpierw widzieliśmy zaklejane kamery, ściąganie chorego ministra Ziobry z poważnego leczenia, aby bronił swojego domu, godności swojej rodziny. Tak poważne dowody były poszukiwane w tabletach dzieci pana ministra. Czy to jest państwo prawa, o którym tak wiele osób mówiło, że w ostatnich latach rzekomo w Polsce brakowało tego państwa prawa? To jest to państwo prawa, które Polakom obiecywano? To jest to uśmiechnięte, europejskie państwo? – powiedział Kaleta.

Polityk zapowiedział, że klub PiS złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prokurator Ewę Wrzosek jak i współpracowników prywatnej kancelarii.

