Kard. Nycz: Katolik musi zrezygnować z pewnych "standardów nowoczesności”

Kard. Nycz przypomniał słowa św. Pawła do tych, którzy przyznają się do Chrystusa, aby szukali tego co w górze, a nie tego, co na ziemi. – Współczesny człowiek bywa pochylony nad ziemią i tak zachowuje się tak, jakby miał tu żyć wiecznie, jakby życie nie miało końca i nie zmierzało ku śmierci – powiedział w homilii metropolita warszawski.

Nie wolno nam zapominać, gdzie jest nasze "stałe zameldowanie" i gdzie jest nasz dom – mówił kaznodzieja zachęcając do świadczeniu własnym życiem o wierze w zmartwychwstanie Chrystusa i nadziei na własne zbawienie.

Granice postępu

Hierarcha zwrócił uwagę, że współczesny świat chciałby wyznaczyć nowe standardy "człowieka postępu" i życia nowoczesnego. Zaznaczając, że współczesny rozwój nauki – medycyny czy informatyki – jest imponujący i służy dobru człowieka, zapomina się niekiedy o niektórych elementach tego postępu i o tym, że są granice, których przekroczenie zaczyna obracać się przeciwko człowiekowi.

Kard. Nycz zauważył, że także w Polsce daje się słyszeć głosy aprobaty wobec takich "standardów nowoczesności” jak prawo do aborcji na życzenie czy redefiniowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. – Trzeba sobie wtedy powiedzieć, że człowiek, który mieni się być chrześcijaninem, katolikiem musi zrezygnować z takich standardów nowoczesności, nawet jeżeli zostanie określony jako przestarzały – powiedział hierarcha.

Metropolita warszawski podkreślił, iż "są pewne podstawowe granice, wpisane w ludzką naturę, a więc nie tylko w chrześcijan; są pewne sprawy podstawowe wpisane w Dekalog, gdzie nie człowiek decyduje o ludzkim życiu, jego początku i końcu, nie człowiek decyduje o pewnych podstawowych instytucjach życia społecznego, takich jak małżeństwo i rodzina”.

Kard. Nycz przestrzegł przed bezkrytycznym wchłanianiem tego, co podsuwa człowiekowi współczesny świat.

Na zakończenie Mszy św. metropolita warszawski poświęcił także nowo powstały fresk przedstawiający polskich świętych i błogosławionych wyniesionych do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II.

