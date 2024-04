Kwaśniewski ostrzega koalicję rządzącą. "Macie z kim przegrać"

Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne wyniki wyborów samorządowych. W wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 34,27 proc. poparcia. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. Na Trzecią Drogę zagłosowało 14,25 proc. wyborców. Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał 7,23 proc. głosów, a Lewica – 6,32 proc.

PiS wygrało w siedmiu województwach, a KO – w dziewięciu.

Kwaśniewski: Kaczyński podjął słuszną decyzję

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Aleksander Kwaśniewski skomentował wyniki wyborów samorządowych. Były prezydent Polski został zapytany, czy wynik PiS pokazuje, że to ugrupowanie może wrócić do władzy. – Oczywiście, że może. Oni nie znikną. Mało tego, Kaczyński podjął słuszną decyzję, że uchronił PiS – przynajmniej przez najbliższe miesiące, a nawet może lata – od walki o sukcesję. Powiedział jasno, że znów będzie kandydował na szefa – odparł.

– W poprzednich latach, w poprzednim wcieleniu premierowskim Donald Tusk mówił: "my nie mamy z kim przegrać". Otóż po tych wyborach – i po wyborach europejskich będzie taki sam – sygnał jest taki: droga koalicjo rządowa, macie z kim przegrać – stwierdził Kwaśniewski.

– To nie jest tak, że PiS zniknął, on ma swoją bazę wyborczą bardzo silną i w związku z tym ta koalicja musi być bardziej zwarta, bardziej skuteczna, musi rozwiązywać problemy także te, które ją różnią. Mówiąc krótko, więcej pracy przed koalicją i więcej dialogu, a mniej fochów, bo jest z kim przegrać. Uważam, że dla demokracji to jest zdrowa sytuacja. Nikomu nie może woda sodowa do głowy uderzyć, że już jesteśmy tak wspaniali, że nie ma z kim przegrać – tłumaczył były prezydent.

– Jeżeli koalicja by się rozpadała w wyniku wewnętrznych konfliktów, to zwycięstwo PiS-u byłoby dużo bardziej okazałe – podkreślił.

Czytaj też:

Dr Trzeciak: Wynik wyborów samorządowych wzmocni PiSCzytaj też:

Prof. Czarnek: Nigdy nie osiągnęliśmy w wyborach samorządowych tak dobrego wyniku