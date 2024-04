Tusk: Niektórzy się bali, że koalicja się podzieli

Podczas piątkowego posiedzenia posłowie skierowali wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego do komisji nadzwyczajnej. Chodzi o dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy oraz propozycje Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Decyzją Sejmu zostanie powołana komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych.

Tusk: Wielu się obawiało

– To, co było planem minimum dla koalicji rządowej, to nie pokłócić się o kwestie aborcji. Wszyscy wiedzieliśmy, że to nie jest temat, który ułatwiał nam będzie współpracę, bo są różne poglądy. Udało się wypracować przekonanie, które dla mnie jest fundamentalne, że to jest sprawa, która wymaga bardzo poważnej rozmowy. Ja będę ciągle namawiał do tego wszystkich. I to głosowanie pokazuje, że na pewno pójdziemy w dobrą stronę – komentuje sprawę premier Donald Tusk.

Jego zdaniem dyskusja na temat możliwości przerywania ciąży nie dotyczy medycyny tylko praw człowieka. Jak zapewnił, nie zna nikogo w Sejmie, kto chciałby, żeby przeprowadzano więcej aborcji. – Przecież nie o to chodzi. Te aborcje i tak się odbywają – ocenił.

– Chodzi tak naprawdę o to, żeby to, co dotyczy zdrowia kobiet, było legalne, żeby kobieta wiedziała, że państwo się nią opiekuje. Ja mówię o tym zawsze z przejęciem i smutkiem, bo widzę, że w opinii publicznej są duże emocje, jest pół na pół nastrój, i na sali tak samo, więc czeka nas pewnie niełatwa droga. Ja wierzę, że finałem będzie taka zmiana prawa, która da poczucie polskiej kobiecie, że nie jest obiektem ataku, pogardy – stwierdził.

– Mamy powód do umiarkowanego zadowolenia. Niektórzy się bali, że się zdarzy coś złego, że koalicja 15 października się podzieli i żaden z tych projektów nie znajdzie większości. Okazało się, że jest dużo lepiej, niż niektórzy sądzili – podkreślił szef rządu.

