Rosja zagroziła Wielkiej Brytanii ostrzałem

Kilka tygodni temu brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron przekazał, że Ukraina miała prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do uderzenia na cele na terytorium Rosji. Ta wypowiedź oburzyła Moskwę.

Rzecznik rosyjskiego MSZ stwierdziła, że to właśnie wypowiedź Camerona była powodem, dla którego Moskwa przeprowadziła symulację wystrzelenia taktycznych rakiet nuklearnych. Zacharowa podkreśla, że jeżeli brytyjski sprzęt zostanie wykorzystany do zaatakowania terytorium Rosji, to Kreml w odwecie ostrzela brytyjskie cele "na terytorium Ukrainy i poza jej granicami".

Zacharowa ostro skrytykowała również Unię Europejską za plany wykorzystania dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Rzecznik MSZ zapewnia, że Europa odczuje "pełną skalę" rosyjskiego odwetu. – Mówimy o kolejnej próbie legitymizacji kradzieży na szczeblu państwowym – stwierdziła.

Zamrożenie rosyjskich aktywów

Przypomnijmy, że w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, państwa Unii Europejskiej zamroziły rozmaite aktywa majątkowe Rosji w Europie.

Amerykańska agencja prasowa Reuters przekazała w styczniu, że przywódcy Grupy G7 zgodzili się, by wydać stanowcze oświadczenie woli w sprawie wysiłków na rzecz konfiskaty rosyjskiego majątku zamrożonego w Belgii i innych krajach europejskich w celu pomocy w odbudowie Ukrainy. Stanowisko zostało przedstawione pod koniec lutego.

Z kolei Bloomberg, powołując się na źródła, podał we wtorek, że niemieccy urzędnicy są gotowi poprzeć amerykański plan wykorzystania przyszłych dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Ruch Rosji przeciwko USA

Rosja wprowadziła przepisy, na bazie których władze będą mogły zablokować i przejąć aktywa Stanów Zjednoczonych w kraju.



Akt normatywny w tym zakresie został właśnie podpisany przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Dekret stanowi o "specjalnym trybie odszkodowawczym za szkody wyrządzone Rosji i Bankowi Centralnemu Federacji Rosyjskiej".

Dekret został już opublikowany na oficjalnej stronie Kremla. Czytamy, że dotyczy "specjalnego trybu naprawienia szkody wyrządzonej Federacji Rosyjskiej i Bankowi Centralnemu Federacji Rosyjskiej w związku z nieprzyjaznymi działaniami Stanów Zjednoczonych Ameryki".

