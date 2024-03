Sikorski mówi, co zrobić z zamrożonymi aktywami Rosji

W reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, państwa Unii Europejskiej zamroziły rozmaite aktywa majątkowe Rosji w Europie. Europejscy przywódcy rozmawiali w Brukseli o następnych krokach w tej kwestii.

Sikorski: Wykorzystać do ochrony Ukrainy

Zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej należy wykorzystać do ochrony Ukrainy, a nie tylko do jej odbudowy – powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski po spotkaniu szefów spraw zagranicznych krajów UE w Brukseli.

– Mamy decyzję polityczną, choć jeszcze nie prawną, że odsetki od zamrożonych aktywów rosyjskich na Zachodzie zostaną wykorzystane na rzecz Ukrainy – powiedział Sikorski.

Zamrożenie rosyjskich aktywów

Amerykańska agencja prasowa Reuters przekazała w styczniu, że przywódcy Grupy G7 zgodzili się, by wydać stanowcze oświadczenie woli w sprawie wysiłków na rzecz konfiskaty rosyjskiego majątku zamrożonego w Belgii i innych krajach europejskich w celu pomocy w odbudowie Ukrainy. Stanowisko zostało przedstawione pod koniec lutego, w związku z drugą rocznicą pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Rosyjskie media państwowe twierdzą, że według ich szacunków zachodnie firmy, w efekcie odwetu Moskwy za zamrożenie rosyjskich aktywów, mogą stracić nawet 288 mld dolarów.

RIA Novosti podała, że kraje UE posiadają aktywa o wartości 223,3 miliarda dolarów, z czego 98,3 miliarda dolarów oficjalnie należy do Cypru, 50,1 miliarda dolarów do Holandii i 17,3 miliarda dolarów do Niemiec.

W pierwszej piątce największych europejskich inwestorów w rosyjską gospodarkę znajdują się także Francja z aktywami i inwestycjami o wartości 16,6 mld USD oraz Włochy z 12,9 mld USD. Wśród krajów G7 Wielką Brytanię uznano za jednego z największych inwestorów, powołując się na dane, z których wynika, że na koniec 2021 roku brytyjskie aktywa w Rosji były warte około 18,9 miliarda dolarów.

Według RIA Novosti na koniec 2022 roku Stany Zjednoczone posiadały w Rosji aktywa o wartości 9,6 mld USD, Japonia 4,6 mld USD, a Kanada 2,9 mld USD.

