Rektor AWS odpowiada na zarzuty. "Narosło wiele mitów i pseudokontrowersji"

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się dziś konferencja z udziałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart i dyrektora generalnego Służby Więziennej płk. Andrzeja Pecki. Kierownictwo resortu skrytykowało na niej dziś funkcjonowanie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, której głównym zadaniem jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. – Obecna Akademia Wymiaru Sprawiedliwości oderwała się od rzeczywistości penitencjarnej, która funkcjonuje w Polsce – oceniła Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialna za więziennictwo.

Rektor AWS odpowiada na zarzuty

Na zarzuty odpowiedział już w mediach społecznościowych dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, który opublikował kilka wpisów na temat funkcjonowania uczelni.

Rektor AWS podkreśla, że wbrew stereotypom, Służba Więzienna "to sztuka otwierania, a nie zamykania drzwi, pokazywania, że powrót do społeczeństwa zawsze jest możliwy". – Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest liderem i motorem napędowym zmian w polskiej penitencjarystyce. To my odpowiadamy za wdrażanie oddziaływań resocjalizacyjnych oraz wdrażanie systemu ochrony dynamicznej. Mediacje, sprawiedliwość naprawcza, prawa człowieka – tym wszystkim zajmujemy się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Nasze książki i publikacje to doskonałe przykłady innowacyjnej nauki. Wydajemy je zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim – wskazuje dr Sopiński.

– Na konferencjach naukowych na całym świecie prace powstające w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości są szeroko dyskutowane. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości działa na rzecz polskiego wymiaru sprawiedliwości. Posiada zapewnioną nam przez konstytucję, niezbędną autonomię instytucji szkolnictwa wyższego. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest całkowicie apolityczna, bo tylko apolityczna nauka może dążyć do podstawowego celu wszelkich badań naukowych, jakim jest odkrywanie prawdą. Sam jako Rektor nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, a moje poglądy są opiniami o charakterze prywatnym – dodaje na pierwszym nagraniu.

Współpraca międzynarodowa

Na drugim nagraniu dr Sopiński podkreśla, że innowacyjna nauka i dydaktyka, to podstawa, dlatego AWS stawia na liczne porozumienia z zagranicznymi partnerami. – Przede wszystkim z Norwegią, która posiada prawdopodobnie najlepiej i najbardziej rozwinięty system penitencjarny na świecie. Podpisaliśmy też porozumienia o wzajemnej współpracy naukowej i wymianie studentów, także z uczelniami penitencjarnymi we Francji, Estonii, Ukrainie, Czechach, Rumunii i wielu innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy też aktywnym członkiem Konfederacji Europejskiej Probacji, ponieważ już od roku prowadzimy aplikację kuratorską dla przyszłych kuratorów, którzy będą zajmowali się osadzonymi po tym, gdy wyjdą już z zakładów karnych – mówi.

Mity o AWS

W kolejnym nagraniu dr Michał Sopiński wprost ocenia, że "wokół funkcjonowania Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w ostatnich miesiącach narosło wiele półprawd, mitów bądź pseudokontrowersji". "Swój status akademicki, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zawdzięcza swojej doskonałości naukowej. Uzyskaliśmy ten status w wyniku transparentnej, oficjalnej, zgodnej z prawem, procedury. Zostaliśmy poddani ewaluacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i niezależny organ jakim była Komisja Ewaluacji Nauki. Co to znaczy? To znaczy, że nieprawdą jest plotka jakoby nasz status Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zawdzięczała dotacjom, funduszom, z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z kryteriami oceniania uczelni wyższych, takie dotacje, takie środki w ogóle nie były brane pod uwagę" – tłumaczy.

"Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to młoda, aczkolwiek bardzo prężnie rozwijająca się uczelnia. W pierwszych pięciu latach działalności mamy już ponad 2.000 absolwentów, ludzi którzy zasilą polski wymiar sprawiedliwości i będą w nim pracować jako funkcjonariusze Służby Więziennej, kuratorzy czy prawnicy, w różnych urzędach, na przykład w Ministerstwie Sprawiedliwości" – dodaje dr Sopiński.

Finanse AWS

W ostatnim nagraniu rektor AWS odniósł się do spraw związanych z finansowaniem uczelni. "Niektóre media pytają: – Na co Akademii Wymiaru Sprawiedliwości kolejne środki finansowe? Odpowiedź zobaczą Państwo sami. Kolejne pozwolenia, wnioski, dokumenty, załączniki… To wszystko sprawiło, że wszczęcie procedury przetargowej rozpoczęło się w lutym 2023 roku. W czerwcu 2023 roku udało nam się, po kilku latach starań, podpisać umowę dotacyjną, a następnie umowę wykonawczą na budowę całego kompleksu. W końcu wykonawca rozpoczął budowę 21.06.2023 r. Inwestycja polegająca na budowie audytorium i dwóch akademików dla studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to najważniejszy projekt mojej całej kadencji jako Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości" – wskazuje.

"Budowa audytorium i akademików dla funkcjonariuszy i studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości to najważniejsza inwestycja w całym okresie pełnienia przeze mnie funkcji Rektora-Komendanta. Teraz znajdujemy się w części audytorium. To tutaj nasi studenci, już za rok, w 2025, będą gromadzić się na ślubowania, wykłady, rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego. Tuż obok, w akademikach, będą na co dzień spać, uczyć się i wypoczywać. Inwestycja o ogromnej skali, blisko 70 mln zł na dwa akademiki i audytorium. To wszystko dla studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości" – mówi dr Sopiński.

"W Kaliszu dawno nie było inwestycji o takiej skali. To dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości możemy się rozwijać, możemy być innowacyjni, możemy przyjmować coraz więcej studentów na prestiżowe kierunki związane z penitencjarystyką, prawem i bezpieczeństwem wewnętrznym. W tej sali uroczyście rozpoczniemy kolejny rok, kolejnego rocznika funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka. Audytorium i akademiki dla studentów w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości rosną jak na drożdżach. Niedługo będzie tu stan surowy zamknięty. Będziemy montować okna, drzwi i przejdziemy do prac wykończeniowych. To wszystko po to, żeby zapewnić naszym funkcjonariuszom, przyszłym oficerom Służby Więziennej jak najlepsze warunki do zgłębiana meandrów penitencjarystyki, bezpieczeństwa i resocjalizacji. Na razie jest tutaj plac budowy, ale już niedługo, w 2025 roku, to tutaj będzie bić serce Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. A kto wie, może Uniwersytetu Sprawiedliwości…" – kończy rektor AWS dr Michał Sopiński.

