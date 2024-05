"Tusk się przechwalał, że nikt go nie ogra". Morawiecki publikuje nagranie

Morawiecki opublikował film, w którym krytykuje Donalda Tuska. Zarzuca premierowi, że przechwalał się swoimi wpływami w UE, podczas gdy w rzeczywistości szef rządu w Brukseli nic nie znaczy. – Czy warto znów uwierzyć komuś, kto mówi jedno, a zaraz po dojściu do władzy robi odwrotnie? – pyta były premier.

"Tusk się przechwalał"

– Donald Tusk mówił, że wszystko może w Unii Europejskiej. Przechwalał się, że nikt go nie ogra. A jaka jest prawda? Unia przyjęła pakt migracyjny, kiedy tylko obieli władzę – mówi Morawiecki na nagraniu.



Poseł PiS wskazuje, że Polska została postawiona przed wyborem, czy wpuścić imigrantów, czy też za nich płacić

– A tak być nie musi. O tym są te wybory! 9 czerwca głosujcie na partię, która dotrzymuje słowa! Wybierz partię, która zawsze stawiała bezpieczeństwo Polski i Europy na pierwszym miejscu. To PiS uszczelniło granice, to my zbudowaliśmy zaporę, my odparliśmy hybrydowy atak Putina i Łukaszenki – przekonywał dalej Morawiecki.



Premier Francji wsypał Tuska?

Premier Francji Gabriel Attal stwierdził, że obciążenia wynikające z tzw. paktu migracyjnego spadną głównie na kraje Europy Wschodniej. – Czy zdaje sobie pan sprawę, że udało nam się skłonić ich (kraje Europy Wschodniej – red.) do podpisania porozumienia, które mówi: albo przyjmiecie imigrantów, jak Francja, Hiszpania czy Włochy, albo będziecie płacić za ochronę granic? – powiedział Attal podczas debaty z jednym z liderów francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą.

W reakcji Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby rząd złożył w tej sprawie natychmiastowe wyjaśnienia. Donald Tusk obiecał wcześniej kilkukrotnie, że jego rząd tak czy nie inaczej nie zgodzi się relokację imigrantów do Polski. PiS i Konfederacja artykułują, że nie wierzą w zapewnienia premiera.

