Ogromna kwota dla autorów zarządzenia o zdejmowaniu krzyży

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia "standardów równego traktowania" w stołecznych urzędach. Decyzja oznacza nie tylko zakaz wieszania krzyży w budynkach warszawskich urzędów, ale także zabrania pracownikom urzędów eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach.

W dokumencie wskazano też, że stołeczni urzędnicy powinni zwracać się do osób transpłciowych lub niebinarnych, używając preferowanych przez nich zaimków.

Autorzy "standardów"

Decyzja wywołała oburzenie środowisk katolickich i konserwatywnych. Jak się okazuje, za powstaniem treści dokumentu podpisanego przez Rafała Trzaskowskiego stoi fundacja "Instytut Miast Praw Człowieka”. Za wykonaną pracę podmiot otrzymał prawie 130 tys. złotych. Instytut Ordo Iuris pisze, że proces wyłonienia fundacji jako wykonawcy budzi poważne wątpliwości.

Konkurs na opracowanie dokumentu został ogłoszony 5 kwietnia ubiegłego roku. Tymczasem, jak wynika z dokumentów dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy KRS), niecały miesiąc wcześniej, 8 marca 2023 r., fundacja zmieniła swoją nazwę z "Otwarte Idee” na "Instytut Miast Praw Człowieka”.

Co więcej, do celów statutowych został dopisany ten mówiący o wsparciu "procesów tworzenia i wdrażania polityk wewnętrznych instytucji i organizacji”. Jak pisze OI, fundacja przed ogłoszeniem konkursu zmieniła swoje parametry tak, by "idealnie spełniać kryteria dla organizacji zajmującej się przygotowaniem wewnętrznych dokumentów dla miasta".

"Co więcej, jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkursu, do zarządu fundacji dołączyła Katarzyna Wilkołaska, która od 6 czerwca 2019 r. do 14 października 2021 r. pełniła w warszawskim ratuszu funkcję pełnomocniczki Rafała Trzaskowskiego ds. kobiet, a następnie w latach 2021-2023 była asystentką skrajnie lewicowej europosłanki Sylwii Spurek, z którą wcześniej współpracowała w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czasach, gdy był nim Adam Bodnar, obecny minister sprawiedliwości" – czytamy w komunikacie Instytutu.

W skład fundacji wchodzą także Marta Abramowicz i Anna Strzałkowska –aktywistki ruchu LGBT+ żyjące w homoseksualnym konkubinacie, znane z licznych wypowiedzi wzywających do zniszczenia Kościoła katolickiego.

OI podkreśla, że zarządzenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego "nie było działaniem spontanicznym".

– Poważne wątpliwości budzi fakt, że zarówno nazwa fundacji, jak i jej cele statutowe, zostały zmienione tuż przed ogłoszeniem konkursu, co sprawia wrażenie, jak by działacze fundacji wiedzieli z wyprzedzeniem o tym, że konkurs ten zostanie zorganizowany – powiedział Nikodem Bernaciak, starszy analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

