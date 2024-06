Trzeszczy w koalicji. "To, co zrobił PSL, jest skandaliczne"

– Po wyborach myślę, że jest czas na uczciwą rozmowę co do programów, które miały być realizowane, jeżeli chodzi nie tylko o program Lewicy, bo część tych postulatów, tak jak np. związki partnerskie, pokrywa się z postulatami, które obiecywała Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej i nie tylko mam poczucie, tylko to wiem, że jeden z koalicjantów, czyli PSL, po prostu jest tutaj takim hamulcowym m.in. tego projektu, tego rozwiązania – powiedziała Anna Maria Żukowska w rozmowie z Rochem Kowalskim w „Poranku TVP Info”.

Żukowska: To było skandaliczne

Polityk Lewicy ostro krytykuje ludowców za wyłamanie się z głosowania ws. pigułki "dzień po". – Ja uważam, że to skandaliczne, dlatego, że to był projekt rządowy, to nie był projekt poselski, a mamy umowę, w umowie koalicyjnej, że co do wszystkich projektów rządowych obowiązuje dyscyplina głosowania – mówiła.

– Będziemy rozmawiać o jej [umowy koalicyjnej] realizacji, nie ma tutaj co jej analizować, znaczy, ona jest, ona ma jasne sformułowania i po prostu trzeba jej założenia wdrażać w życie […]. Ona ma raptem pół roku, więc myślę, że chyba nie jest pora, żeby ją jeszcze renegocjować, tylko po prostu zacząć wdrażać – mówiła dalej.

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się dziś, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość – wynika z najnowszego sondażu. PiS cieszy się poparciem na poziomie 30,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,5 proc. Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), na którą głos oddałoby 10,7 proc. badanych. Konfederację wskazało 9,5 proc. uczestników badania, a Lewicę – 8 proc. Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie mogą liczyć na 2 proc. poparcia, zaś Polexit – 0,1 proc.