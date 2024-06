Szczerba o wynikach wyborów: Jestem przerażony

Konfederacja zajęła trzecie miejsce w wynikach do Parlamentu Europejskiego, jednym z europosłów będzie Grzegorz Braun. – To jest absolutna porażka. Pewnie Grzegorz Braun, tak jak miał uchylony immunitet w parlamencie krajowym, w tej chwili będziemy prawdopodobnie głosować nad uchyleniem mandatu w europarlamencie – przekonuje Szczerba.

Polityk Koalicji Obywatelskiej nie kryje jednocześnie, że sytuacja w Zachodniej Europie napawa go niepokojem. Wskazał przede wszystkim na sytuację w Niemczech, gdzie drugie miejsce zajęła AfD.

– To jest bardzo niebezpieczna tendencja, ale pani [dziennikarka prowadząca rozmowę – red.] również zwróciła uwagę na nurt postaw w Zachodniej Europie. Jestem przerażony sytuacją w Austrii gdzie wygrywa Partia Wolnościowa, jestem przerażony sytuacją we Francji, ale chyba najbardziej niepokoi sytuacja w Niemczech i AfD. To są siły skrajne i nacjonalistyczne, ale AfD jest typową partią, gdzie odnotowujemy wpływy rosyjskie, ale gdzie młodzieżówka pojawiało się finansowanie chińskie. Musimy być szczelni, musimy budować odporność naszej demokracji – mówił polityk KO w rozmowie z TVP Info.

Wybory do europarlamentu

W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz właśnie Lewica (6,3 proc.).

KO wygrała w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. PiS zwyciężyło w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. W większości województw trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na czwartej pozycji uplasowała się Trzecia Droga, a na piątej Lewica. Wynik poniżej 1 proc. osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit.

Czytaj też:

Konfederacja lepsza od Lewicy wśród kobiet. Jak tłumaczy to Biejat?Czytaj też:

Kowalski o wynikach: Kaczyński miał rację. PiS ma wielką szansę