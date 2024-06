Konfederacja lepsza od Lewicy wśród kobiet. Jak tłumaczy to Biejat?

Wiceprzewodnicząca Lewicy Razem, wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat komentowała na antenie Polsat News wyniki wyborów do europarlamentu. Lewica zajęła piąte miejsce zdobywając dwukrotnie niższy wynik niż trzecia Konfederacja i nieznacznie ustępując Trzeciej Drodze.

Biejat: Jesteśmy głosem prosocjalnym

– Bylibyśmy nieodpowiedzialni, gdybyśmy nie traktowali tego poważnie. Wszyscy na Lewicy powinniśmy wziąć odpowiedzialność za te wyniki. Dzisiaj musimy pokazać, czym różnimy się od kolacji, przede wszystkim od PO. A różnimy się wieloma rzeczami – oceniła wicemarszałek. – Jesteśmy głosem prosocjalnym i prodemokratycznym. Dzisiaj możemy zrobić wiele, aby wspierać te grupy, które wspieraliśmy dotychczas – powiedziała polityk.

– Obecny rząd funkcjonuje między innymi dlatego, że ma wsparcie Lewicy. W tym sensie mamy silny głos – powiedziała Magdalena Biejat – Musimy mobilizować naszych wyborców, zachęcić młodych ludzi do polityki. Wiele osób na te wybory po prostu nie poszło – powiedziała Biejat.

Konfederacja z wyższym poparciem kobiet, niż Lewica

Prowadzący Marcin Fijołek zacytował słowa Sławomira Mentzena, który stwierdził fakt, że Konfederacja ma większe poparcie wśród kobiet niż Lewica. Ugrupowanie uzyskała również wyższy niż Lewica wynik wśród młodych.

Biejat powiedziała, że duże znaczenie dla osób młodych ma taki program, który w sposób wyraźny odsuwa się od dotychczasowych rozwiązań. – Konfederacja kontestuje Europę w sposób destruktywny. Potrafią tylko negować i negować. Młodzi wyborcy potrzebują alternatywnego głosu do PiS i KO. Lewica musi stać się takim głosem – powiedziała wicemarszałek.

W lipcu 2023 roku Magdalena Biejat wyraziła stanowisko proimigracyjne i przekonywała, że Polska musi się zastanowić, co zrobić, żeby imigranci się u nas integrowali. Politycy Konfederacji wskazywali w trakcie kampanii do PE, że napływ do Polski imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu w oczywisty sposób stanowiłby dla kobiet niebezpieczeństwo. Wynika to wprost z doświadczeń państw Europy zachodniej.

Wybory do europarlamentu

W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz właśnie Lewica (6,3 proc.).

KO wygrała w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. PiS zwyciężyło w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. W większości województw trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na czwartej pozycji uplasowała się Trzecia Droga, a na piątej Lewica. Wynik poniżej 1 proc. osiągnęli Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polexit.

