Zapomniana rocznica

Z INNEJ PERSPEKTYWY II Wśród wielu rocznic ważnych wydarzeń z historii Polski, które na ogół upamiętniamy, są takie, które cieszą, a także takie, które przypominają o naszych tragediach.
Pamiętamy zatem o 1 września i 17 września 1939 r. Pamiętamy też o nieudanych powstaniach narodowych. Jedna rocznica, i to dość okrągła – co prawda z początku stycznia – jakoś ostatnio umknęła naszej uwadze. Chodzi o rocznicę podpisania traktatu między Austrią, Prusami i Rosją, na którego mocy ostatecznie zlikwidowano I Rzeczpospolitą.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
