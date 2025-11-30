Zapomniana rocznica

Pamiętamy zatem o 1 września i 17 września 1939 r. Pamiętamy też o nieudanych powstaniach narodowych. Jedna rocznica, i to dość okrągła – co prawda z początku stycznia – jakoś ostatnio umknęła naszej uwadze. Chodzi o rocznicę podpisania traktatu między Austrią, Prusami i Rosją, na którego mocy ostatecznie zlikwidowano I Rzeczpospolitą.