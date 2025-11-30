Psy bez kontroli

S powodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, której następstwem jest śmierć pokrzywdzonego – taki zarzut usłyszał 53-letni właściciel trzech owczarków, które pogryzły mężczyznę w Zielonej Górze. Do tragedii doszło w połowie października. Czterdziestosześciolatek, zawodowy kierowca, postanowił zrobić sobie przerwę podczas przejazdu S3. Wszedł do pobliskiego lasu, według relacji – na szybkie grzybobranie.