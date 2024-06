"Śmiech na sali", "dobry koniec tygodnia". Fala komentarzy ws. Wosia

W piątek posłowie wyrazili zgodę na uchylenie immunitetu posłowi Michałowi Wosiowi z Suwerennej Polski. Za odebraniem immunitetu Wosiowi głosowało 240 posłów, przeciw było 192, a siedmiu wstrzymało się od głosu.

Wniosek o uchyleniu immunitetu złożył Prokurator Krajowy. Wniosek trafił do Sejmu pod koniec maja. Dotyczy on śledztwa Prokuratury Krajowej ws. wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus. Według prokuratury Woś złamał prawo, gdy jako wiceminister sprawiedliwości działał na rzecz przekazania CBA 250 mln zł na zakup oprogramowania.

Fala komentarzy

Sprawa wywołała ożywioną dyskusję wśród polityków. "To co wyprawiają uśmiechnięci, w głowie się nie mieści. Do 10 lat chcą dla Michała Wosia za 'korzyść majątkową', która polegała na…. przekazaniu środków na zakup Pegasusa ze skarbu państwa (Fundusz Sprawiedliwości) na skarb państwa (CBA). Śmiech na sali. W dodatku blokują możliwości obrony przed głosowaniem. Praworządność wróciła. Wszystkie sprawy łapówkarskie swoich posłów poskręcali i atakują w ramach zemsty tych, co ich ścigali" – zauważa europoseł Patryk Jaki.

Z kolei Mariusz Kamiński z PiS wskazuje, że "uchylenie immunitetu i zapowiedź postawienia zarzutów Michałowi Wosiowi to element politycznej zemsty". "'Winą' M. Wosia jest to, że jego działania umożliwiły polskim służbom tropienie przestępczości. Tusk i Bodnar chcą go za to ścigać. Panowie, czas zapłaty za szkodzenie Polsce przyjdzie. Wcześniej niż sądzicie" – zapowiada były szef MSWiA.

Z decyzji Sejmu cieszy się za to Marcin Kierwiński z KO: "Sejm pozbawił Wosia z Suwerennej Polski immunitetu. Dobry koniec tygodnia".

