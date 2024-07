Lisicki: Kolbego, Pileckiego i Ulmów łączy coś, czego demoliberalizm nienawidzi

W sobotę władze Muzeum II Wojny Światowej poinformowały w komunikacie, że do ekspozycji stałej zostaną ponownie włączeni o. Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. Dyrekcja zapewnia, że rtm. Pileckiego nigdy nie usunięto.

Lisicki: Neomarksistowski bełkot

W rozmowie na antenie Radia WNET Łukasz Janowski poprosił redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy o skomentowanie sprawy i odniesienie się do kuriozalnego fragmentu oświadczenia Muzeum. Fragment ten brzmi: "wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim oraz zawieszenie w centralnym punkcie tej przestrzeni portretów o. Kolbego i rtm. Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji".

– To jest oczywiście przykład pseudo-naukowej nowomowy, którą lubią uprawiać ci, którzy uważają siebie za osoby rozsądzane, wykształcone, za naukowców. To oczywiście z nauką nie ma nic wspólnego, jest to bełkot – powiedział Paweł Lisicki, zwracając uwagę, że podobny marksistowski bełkot był stosowany w czasach komunistycznych, a obecnie mamy bełkot neomarksistowski.

Nienawiść demoliberalizmu do katolicyzmu i słaba reakcja Kościoła

Lisicki powiedział, że bardzo słaba, wręcz niewidoczna była w tej sprawie reakcja Kościoła. Zwrócił uwagę, że wspólnym mianownikiem o. Kolbego i rtm. Pileckiego i rodziny Ulmów jest nie tylko bohaterstwo i to, że stali się ofiarami Niemców lub komunistów, ale także ich katolicyzm. – To jest to coś, czego współczesny demoliberalizm nienawidzi, ponieważ ten tradycyjny, polski katolicyzm jest główną zaporą i barierą w budowie wspaniałego, unijnego zcentralizowanego superpaństwa i dlatego on musi zniknąć – tłumaczył.

– Wydawałoby się, że Kościół powinien być tym podmiotem, który się najmocniej temu przeciwstawi. Moim zdaniem głos ten był bardzo cichy, stłumiony. Gdyby nie oburzenie wielu osób, publicystów, dziennikarzy, mediów, to z tej wystawy ci bohaterowie zniknęliby całkowicie. Teraz zostaną przywróceni, choć też nie wiadomo, w jakiej formie – powiedział Paweł Lisicki.

Osłabienie polskiej tożsamości narodowej

Publicysta powiedział także, że sprawa wystawy w MIIWŚ świadczy niestety o ogromnym osłabieniu polskiej tożsamości narodowej. Na dowód Lisicki przywołał kilka sformułowań użytych przez Pawła Machcewicza.

– Nawet w latach 80. żaden kacyk komunistyczny nie pozwoliłby sobie powiedzieć o ojcu Kolbe jako o antysemicie – zwrócił uwagę.

Czytaj też:

Antropologia unijnaCzytaj też:

Zwrot ws. wystawy w Muzeum II WŚ. Prezes IPN: Presja rzeczywiście ma sens