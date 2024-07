Kowalski: Bosak przeszkadza części narodowców, mruga do Tuska

– W opozycji nie ma dziś innej skutecznej możliwości odzyskania władzy, jak jedność wszystkich środowisk prawicowych. Ja nie ukrywam, że też jestem zwolennikiem tego, żeby część narodowców z Ruchu Narodowego przeszło do Zjednoczonej Prawicy, do PiS. Proszę zważyć, że części narodowców naprawdę zaczyna przeszkadzać polityka chociażby Krzysztofa Bosaka, który cały czas mruga do Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia – powiedział Janusz Kowalski w RMF FM.

W jego opinii z kolei Grzegorz Braun nie jest prawdziwym narodowcem. – Grzegorz Braun jest prorosyjskim politykiem. Zawsze byłem przeciwnikiem Grzegorza Brauna, który bardzo szkodzi Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej i w ogóle tu w Polsce szkodzi – dodał.

Co dalej z Suwerenną Polską?

Kowalski pytany o swoją byłą formację stwierdził, że "nie ma Suwerennej Polski bez Zbigniewa Ziobro". – Suwerenna Polska to Zbigniew Ziobro i ufam, że jak najszybciej wróci do polskiej polityki. Jestem przekonany, że dzisiaj Zbigniew Ziobro jest zwolennikiem tego, aby przy tej skali bezprawia, przy tej skali ataków polskiego państwa, którym rządzi dziś koalicja 13 grudnia, iść w kierunku jedności, jedności całego obozu i wszystkich środowisk prawicowych, po to, żeby odzyskać zaufanie wyborców – kontynuował.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Janusz Kowalski nieoczekiwanie ogłosił, że przestaje być członkiem partii Suwerenna Polska. "Dziś przestaję być członkiem Suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację. O Koleżankach i Kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach" – napisał polityk na portalu X. Zaznaczył jednocześnie, że skupia się "na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym PiS i Parlamentarnym Zespole Proste Podatki".

