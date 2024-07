"Zełenski jest nim zmęczony". Szykuje się głośna dymisja w ukraińskim rządzie

– Prezydent jest zmęczony Szmyhalem, widać to po jego postawie na spotkaniach. Już go nawet za bardzo nie słucha. To nawet bardziej kwestia emocjonalna niż błędna kalkulacja. Zełenski ciągle chce jakichś twórczych rozwiązań i propozycji i choć Szmyhal w ostatnich latach urósł, to jednak nie może się całkowicie zmienić – stwierdził rozmówca "Ukraińskiej Prawdy".

Inny "wysokiego szczebla” przedstawiciel ekipy prezydenta twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podjęto już "drugi krok w celu usunięcia Szmyhala”.

Źródła podają, że potencjalnym kandydatem na miejsce Szmyhala jest minister gospodarki Julia Swyrydenko, która pełni jednocześnie funkcję pierwszego wicepremiera, czyli pierwszego wiceszefa rządu. Rozważana jest także kandydatura byłego ministra rozwoju społecznego Oleksija Czernyszowa, obecnie zarządzającego Naftohazem.

Szmyhal premierem

Denys Szmyhal dołączył do ukraińskiego rządu 4 lutego 2020 roku. Początkowo powołany na stanowisko wicepremiera – ministra rozwoju gmin i terytoriów. Wcześniej przez niespełna sześć miesięcy był szefem administracji państwowej w Iwano-Frankowsku, a wcześniej kierował elektrociepłownią TPP Bursztyńska.

Dokładnie miesiąc później po powołaniu na ministra, 4 marca 2020 r., Szmyhal został mianowany premierem. W sumie polityk stoi na czele ukraińskiego rządu od ponad 4 lat i jest pod tym względem rekordzistą wśród wszystkich ukraińskich premierów od początku odzyskania niepodległości.

Niezadowolenie Zełenskiego

W ostatnich tygodniach ukraińskie media donoszą o częstym "niezadowoleniu" prezydenta Zełenskiego z jego podwładnych. Kolejną, po Szmyhalu, osobą, która straciła zaufanie ukraińskiego prezydenta, ma być głównodowodzący ukraińskiej armii Ołeksandr Syrski.

"Niezadowolenie prezydenta wynika z nieudanego przygotowania do rosyjskiej ofensywy w obwodzie charkowskim, jak i szeregu innych kwestii. Jednak, jak zapewnia nasz rozmówca, jest mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości Syrski został usunięty ze stanowiska” – pisze NV.

Czytaj też:

Orban z wizytą na Ukrainie. Jest reakcja RosjiCzytaj też:

"Bardzo dziękuję, Viktorze". Zełenski spotkał się z premierem Węgier