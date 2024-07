Szefowa KRS: Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to mamy do czynienia z niebywałym skandalem

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zamieściło w mediach społecznościowych wpis, w którym twierdzą, że z powodu politycznych nacisków wiceprezes do spraw karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa złożył dziś rezygnację. Co ciekawe, to właśnie ten sąd będzie rozpatrywał wniosek o aresztowanie polityka Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego, któremu Sejm uchylił właśnie immunitet.

Wpis skomentowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawelczyk-Woicka.

"Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to mamy do czynienia z niebywałym skandalem. Oznaczałoby to, że sojusz władzy wykonawczej z częścią sędziów pod przyjemnym hasłem #przywracaniapraworządności może mieć na celu opanowanie sądownictwa do walki z opozycją polityczną! Zapala się czerwone światło! Sprawa wymaga zbadania i to pilnego!" – napisała na platformie X.

Zmiany w KRS

W piątek Sejm odrzucił poprawkę do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zapewniała bierne prawo wyborcze do KRS wszystkim sędziom, niezależnie od tego, czy byli w KRS przed zmianą obowiązującą przed 2018 r., czy po tej zmianie oraz możliwość oddawania więcej niż jednego głosu w wyborach na członków Rady.

Sejm przyjął natomiast większość z pozostałych poprawek Senatu. Wprowadził też zasadę, zgodnie z którą każdy z sędziów mających prawo wybierania członków KRS może oddać nie więcej niż po 1 głosie na kandydatów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów wojskowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, po 2 głosy – spośród sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także po 3 głosy na kandydatów spośród sędziów sądów rejonowych. Poprawka ta ma zapewnić większą reprezentatywność nowego składu KRS. Izba ustaliła procedury obsadzania miejsca w KRS, zwolnionego np. wskutek śmierci lub zrzeczenia się z powodu choroby, przez sędziego, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów w danej kategorii.

Senat określił również termin ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą list sędziów kandydujących do KRS, a także ich zgłoszeń i wykazów sędziów popierających te zgłoszenia, jeśli nie nastąpiła odmowa przyjęcia zgłoszeń kandydatów. Ustalił też kolejność, według której ogłasza się wskazane listy, zgłoszenia i wykazy oraz zasadę, zgodnie z którą przed przystąpieniem do głosowania w wyborach do KRS sędzia okazuje komisji skrutacyjnej dokument potwierdzający jego tożsamość.

