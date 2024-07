Kaleta: Bodnarowcy działają wyłącznie po to, by zrobić pokazówkę

W poniedziałek wczesnym popołudniem funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymania posła Suwerennej Polski. Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w związku z Funduszem Sprawiedliwości.

– Jesteśmy przed budynkiem Prokuratury Krajowej, budynkiem bardzo ważnym dla stabilności naszego państwa, ale nielegalnie przejętym przez bodnarowców w styczniu. Mamy tego owoce – nielegalne działania wobec opozycji. Wczoraj został zatrzymany w mieszkaniu poseł Marcin Romanowski. Wyprowadzony z mieszkania po tym, jak w piątek stawił się w prokuraturze po decyzji Sejmu – mówił podczas konferencji prasowej Sebastian Kaleta, poseł Suwerennej Polski.

– Wiedział, że będą podejmowali działania siłowe. Ale w piątek prokuratorzy rozjechali się na weekend. Chodzi wyłącznie o pokazówkę, pokazanie represji, że stosuje się siłę wobec opozycji. Wątkiem bezprawnym w tej sprawie jest fakt posiadania przez posła Romanowskiego immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Mimo tego bodnarowcy zdecydowali się go zatrzymać. Dzisiejszy aparat państwa skupiony jest na represjach wobec opozycji w sprawie, w której nie ma ku temu podstaw – wskazał Kaleta. Ocenił, że "Donald Tusk, Adam Bodnar wysługują się aparatem siłowym państwa, by realizować chorą rządzę zemsty".

"Idą nad przepaść. W kierunku autorytaryzmu"

Głos zabrał także poseł Kazimierz Smoliński z PiS. – Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem, sięgającym lat 80-tych muszę z przerażeniem stwierdzić, że pewne elementy neoprokuratury przypominają te z lat 80-tych. Bodnarowcy w zasadzie jak lemingi pod przywództwem Tuska idą nad przepaść i prowadzą nasze państwo niestety w kierunku państwa autorytarnego. To widać po działaniach nie tylko w sferze prokuratury gdzie jest łamane prawo krajowe, ale łamane jest także prawo międzynarodowe – przekonywał.

– Łamanie prawa mamy też w przypadku działań dotyczących dyplomacji, gdzie bez zgody prezydenta będą powoływani kierownicy polskich ambasad, a nie ambasadorowie. Poprzedni prokurator również został odwołany niezgodnie z prawem, bo bez zgody prezydenta. Neoprokurator Korneluk również nie został powołany zgodnie z prawem, bo nie zwrócono się o opinię do prezydenta. Mimo to pozostali prokuratorzy nie patrząc na to, wykonują jego polecenia polityczne i dochodzi do łamania prawa. Naprawdę z ogromnym przerażeniem patrzy się na to. Pamiętajcie, że Bodnar i Tusk znajdą schronienie międzynarodowe, a wy tutaj zostaniecie i będziecie musieli odpowiadać za to, co w tej chwili robicie. Nadużywanie artykułu 231. jest ewidentne. Apeluję do prokuratorów i do sędziów, żeby zatrzymali się w tym nienawistnym działaniu wobec obecnej opozycji, które prowadzi do łamania praworządności, o której tak wiele przez ostatnie 8 lat się mówiło – podsumował Smoliński.



