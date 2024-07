Trump: Nie wiem jak katolik może głosować na Demokratów

W przemówieniu wygłoszonym 26 lipca na szczycie organizacji Turning Point Action Trump stwierdził, że "ktoś nie lubi katolików w tej administracji”, dodając, że nie sądzi, aby był to prezydent Joe Biden, ponieważ, zdaniem Trumpa, "nie ma on jakiegokolwiek pojęcia o tym, co robi”.

Szczyt, w którym wzięło udział wielu chrześcijańskich mówców, skupiał się na "wyposażeniu uczestników w praktyczną wiedzę, aby mogli odważnie żyć swoją wiarą i przeciwdziałać dominującym narracjom".

– Nie wiem, jak katolik może głosować na Demokratów. Jak katolik może głosować na Demokratę, skoro oni robią katolikom to, co robią? Po prostu tego nie rozumiem – stwierdził były prezydent USA.

Obietnice Trumpa

W swoim przemówieniu Trump obiecał "zatrzymać wykorzystywanie przez administrację Bidena i Harris organów ścigania jako broni przeciwko wierzącym Amerykanom” i zakazać Departamentowi Sprawiedliwości i FBI "ścigania, prześladowania lub aresztowania chrześcijan lub działaczy pro-life i wtrącania ich do więzienia za życie zgodne z ich przekonaniami religijnymi”.

Trump przypomniał sprawę wycieku dokumentów FBI z lutego 2023 r., który pokazał, że agencja badała rzekome powiązania między "radykalnymi katolikami" a "skrajnie prawicowym ruchem białych nacjonalistów”. FBI wycofało dokument natychmiast po jego upublicznieniu. W raporcie Departamentu Sprawiedliwości z kwietnia stwierdzono, że nie ma dowodów na "złośliwe zamiary” autorów dokumentu.

Polityk wspomniał również o niedawnych aresztowaniach działaczy pro-life, którzy zostali uznani za winnych naruszenia ustawy o swobodzie dostępu do wejść do klinik aborcyjnych (FACE). Kilku z zatrzymanych działaczy jest katolikami. Wielu republikańskich polityków oskarżyło Departament Sprawiedliwości o atakowanie osób wierzących.

