Amerykanie tracą cierpliwość. Kirby: Putin może iść do diabła

– To jest jego wojna, jak mu się nie podoba, to może po prostu wynieść się z Ukrainy do diabła – powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. To reakcja na słowa Władimira Putina.

Wtorek to już ósmy dzień ukraińskiej operacji na terytorium Rosji, która rozpoczęła się 6 sierpnia. Według doniesień prasowych Siły Zbrojne Ukrainy weszły w głąb obwodu kurskiego na odległość około 30 km od granicy. W poniedziałkowym wystąpieniu Władimir Putin zareagował na ukraińskie uderzenie i zapowiedział "godną odpowiedź". Następnie dodał, że Kijów za pomocą kontrofensywy próbuje polepszyć swoją pozycję negocjacyjną. Prezydent oskarżył również USA, że rękami Ukraińców prowadzą wojnę z Rosją. Na słowa Putina reagują już USA. We wtorek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w mocnych słowach przypomniał, że to Putin jest agresorem. – To jest wojna Putina i jeśli mu się nie podoba, jeżeli czuje się nieswojo, to jest proste rozwiązanie: może po prostu wynieść się do diabła z Ukrainy i dać sobie spokój – stwierdził. Kirby dodał, że nie ma zamiaru wypowiadać się o samej operacji wojskowej, zapewnił jedynie, że pozostaje w kontakcie z ukraińską stroną. Ukraińska kontrofensywa Aleksiej Smirnow, pełniący obowiązki gubernatora obwodu kurskiego, poinformował na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że jednostki ukraińskie kontrolują 28 miejscowości i 480 km2 terytorium. Dodał, że w wyniku walk zginęło 12 cywilów, a ponad 120 zostało rannych. 2 tys. osób uznaje się za zaginione. Podkreślił, że sytuacja w regionie jest trudna. Prawie 100 tys. ludzi ewakuowało się bądź uciekło. Putin stwierdził z kolei, że "wróg, z pomocą swoich zachodnich panów, wykonuje ich rozkazy, a Zachód prowadzi wojnę przeciwko nam, wykorzystując Ukraińców". Jak podaje z kolei naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski, siły ukraińskie kontrolują około 1000 km2 rosyjskiego terytorium. Czytaj też:

"Kursk to próba generalna inwazji NATO na Rosję"Czytaj też:

"Siedzieli w lesie i pili kawę". Jak Ukraińcom udało się wkroczyć do Rosji