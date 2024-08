"Niemców to bijemy na głowę". Zaskakujący wpis Tuska

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,2 proc. rok do roku w drugim kwartale 2024 r. wobec 2 proc. wzrostu rok do roku w poprzednim kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku danych.

"Według szybkiego szacunku, Produkt Krajowy Brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w drugim kwartale 2024 r. zwiększył realnie się o 3,2 proc. rok do roku wobec spadku o 0,6 proc. w analogicznym okresie 2023 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy na drugim kwartale wynosił 2,8 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. "W drugim kwartale 2024 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4 proc." – czytamy dalej.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za pierwszy kwartał 2024 r., który zostanie opublikowany 29 sierpnia 2024 r., o czym poinformował GUS.

Tusk: Niemców to bijemy na głowę

"Gospodarka przyspiesza. Wzrost PKB w drugim kwartale wyniósł 3,2 proc. – wyraźnie powyżej oczekiwań rynkowych (2,7 proc.)" – napisał na platformie X minister finansów Andrzej Domański.

Głos w sprawie zabrał również Donald Tusk. "Wszyscy zaskoczeni wzrostem polskiej gospodarki w drugim kwartale tego roku. Miało być 2,7, a jest 3,2. Jesteśmy lepsi od wszystkich dużych państw UE, a Niemców to bijemy na głowę" – skomentował premier.

PKB Niemiec zmalał o 0,1 proc. kwartał do kwartału w drugim kwartale roku – przekazała agencja Bloomberg. Analitycy obniżyli też swoje prognozy na 2025 r., do 1,1 proc. wzrostu PKB. Jest to wynik gorszy od oczekiwań.

Inflacja w Polsce znowu rośnie

Tymczasem Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,4 proc. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

