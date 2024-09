Polska w szoku po akcji służb. "Wstydu nie macie", "wygłodniałe świnie", "ruski mir"

W środę służby weszły do siedziby Marszu Niepodległości. W sieci pojawiły się pierwsze komentarze do tych wydarzeń. "Wstydu nie macie. Państwo dryfuje więc trzeba benzyną podlać ognisko" – stwierdził Mateusz Morawiecki. "Marsz Niepodległości przejdzie, czy to się Tuskowi i jego psom podoba, czy nie!" – czytamy na oficjalnym profilu Marszu.

W środę rano służby weszły do domu Roberta Bąkiewicza, byłego szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Czynności przeprowadzono też w siedzibie organizacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że działania mają związek z z Marszem Niepodległości z 2018 roku. Mateusz Marzoch, asystent posła Krzysztofa Bosaka (oraz szef Straży Marszu Niepodległości), również poinformował o wkroczeniu policji. "Dziś o 6:00 rano Policja na polecenie prokuratury zapukała do mojego mieszkania z nakazem przeszukania. Sprawa dotyczy Marszu Niepodległości 2018. Będę informował o rozwoju sprawy" – napisał w serwisie X. Na oficjalnym koncie Marszu Niepodległości na X pojawił się komentarz do tej sprawy. "Marsz Niepodległości przejdzie, czy to się Tuskowi i jego psom podoba, czy nie! Będzie to wielki, patriotyczny, narodowy i antyrządowy marsz! Żadnej litości dla wrogów polskości z lewackich gabinetów rządowych" – czytamy. twitter Fala komentarzy. "Tusk wprowadza ruski mir" Dzisiejsza akcja służb budzi olbrzymie emocje. W internecie są setki komentarzy na temat tych wydarzeń. Większość z nich utrzymana jest w tonie bardzo krytycznym. Sprawę skomentowali m.in. narodowcy Krzysztof Bosak oraz Robert Winnicki: twittertwitter "Wstydu nie macie. Państwo dryfuje więc trzeba benzyną podlać ognisko. Stąd najazd bodnarowców na opozycyjne stowarzyszenie. A Marsz Niepodległości jak co roku powinien przejść ulicami Warszawy" – napisał z kolei były premier Mateusz Morawiecki. twitter "Władza prowadzi konsekwentną mobilizację wyborców PiS (subwencja, wpłaty) i budzi na nowo obywatelskiego ducha prawicy oddolnej (Marsz)" – ocenia z kolei Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. twittertwittertwittertwittertwittertwitter"Obecny obóz rządzący zachowuje się tak, jak by nigdy miał nie stracić władzy. I nie straci. Wyeliminuje realną opozycję i zbuduje pozorny pluralizm. To istota uśmiechniętej demokracji" – ocenia publicysta Filip Memches. twittertwittertwittertwitter Marsz Niepodległości w 2018 r., czyli w stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, był rekordowym pod względem frekwencji. Według szacunków policji udział w nim wzięło 250 tysięcy ludzi. Nie doszło do poważniejszych incydentów (oprócz palenia rac czy niszczenia flagi symbolizującej UE). Czytaj też:

